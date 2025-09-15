El hermano músico de Sánchez se ‘escondía’ en La Moncloa y simulaba vivir en Portugal para pagar menos impuestos

De sainete.

Y todos unos caraduras de campeonato.

La política española no deja de ofrecer historias dignas de un guion de serie.

La última, protagonizada por David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha logrado acaparar portadas y tertulias.

Según una exclusiva firmada por Alejandro Entrambasaguas en ‘El Debate’, el músico habría residido durante meses en el Palacio de la Moncloa junto a su esposa, la japonesa Kaori Matsumoto, mientras simulaba vivir en Portugal para acogerse a un régimen fiscal más favorable. Todo ello bajo el paraguas de las comodidades presidenciales y a expensas del erario público.

El trasfondo es tan jugoso como preocupante: la mudanza al país luso fue ficticia. El objetivo, según desvela la investigación, era pagar menos impuestos y evitar el fisco español.

Juristas consultados por el medio consideran que los hechos podrían encuadrarse en un delito de fraude a Hacienda y a la Seguridad Social. El asunto ha puesto sobre la mesa las diferencias entre lo que se declara ante la Agencia Tributaria y la realidad material de una residencia.

El caso sigue siendo investigado judicialmente y este 15 de septiembre de 2025 puede deparar malas noticias para el clan Sánchez.

La juez Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, analiza si David Sánchez cumplía los requisitos legales para acogerse al régimen fiscal portugués. La clave está en determinar el número exacto de días que pasó realmente en Portugal y si existió una residencia efectiva o todo fue una simple simulación hotelera.

El modus operandi: hotel portugués y noches madrileñas

Los detalles revelados por ‘El Debate’ son tan precisos como demoledores. El hermano del presidente alegó vivir en un hotel en Elvas, ciudad fronteriza portuguesa, para justificar su tributación fuera de España. Sin embargo, la investigación apunta que pernoctaba junto a su hermano en Madrid y que solo tenía alquilada una habitación en Portugal como coartada fiscal.

El informe elaborado por Hacienda ha sido especialmente polémico. Por primera vez, la Agencia Tributaria aceptó justificantes basados únicamente en pagos de alquiler o compra de inmuebles extranjeros sin comprobar realmente si existía una residencia efectiva. Los errores y contradicciones del documento han sido señalados por expertos fiscales como Ignacio Ruiz-Jarabo, exdirector del organismo, quien subraya que se otorgó a David Sánchez un trato preferente que nunca se da al resto de contribuyentes: se le permitió defenderse ya en el primer informe remitido a la Justicia y sus documentos fueron aceptados sin revisión exhaustiva.

Privilegios a medida y conexiones con Moncloa

No es la primera vez que el entorno familiar del presidente aparece vinculado a situaciones controvertidas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acreditó hace tiempo que la plaza disfrutada por David Sánchez en la Diputación de Badajoz fue fabricada «a medida», con conocimiento previo de que sería adjudicatario antes incluso de celebrarse las pruebas selectivas. Aunque renunció posteriormente a dicho puesto, sigue siendo investigado por corrupción.

Pero hay más: según Alejandro Entrambasaguas, David Sánchez contó con ayuda directa desde Presidencia para sus intereses privados. Un funcionario de Moncloa colaboró con él para gestionar financiación europea destinada a sus óperas musicales. Los correos electrónicos revelan cómo este empleado asesoraba al músico sobre cómo tramitar fondos europeos sin relación formal con la Diputación provincial; meses después, solicitó traslado para trabajar junto al hermano del presidente.

El entorno presidencial bajo lupa judicial

La exclusiva se suma al historial reciente de investigaciones que afectan al círculo íntimo de Pedro Sánchez. No solo su hermano está siendo investigado; también su esposa, Begoña Gómez, se enfrenta a procesos judiciales derivados del presunto tráfico de influencias y captación irregular de fondos empresariales usando el complejo presidencial como aval. Según Entrambasaguas, todo el entorno presidencial opera bajo una sensación de impunidad inédita en democracia: «Las tropelías comenzaron desde el minuto uno», afirma el periodista.

El Tribunal Supremo ha aportado jurisprudencia relevante sobre este tipo de casos. En dos sentencias recientes tumbó la pretensión de residencia fiscal extranjera cuando no se cumplen los requisitos materiales exigidos por ley—como acreditar una vivienda real y no solo un alquiler ficticio o estancia hotelera—algo que parece aplicable al caso del hermano del presidente.