¡Pánico en el PSOE! Odón Elorza se acongoja por el fiasco de Montero y exige a Sánchez que quite a Óscar López para medirse a Ayuso

Se hunde el barco y ya hay quien empieza a abandonarlo.
Y, si no se producen saltos masivos por la borda, sí que empiezan a decirle alto y claro al capitán de la nave que, o bien se toma otro rumbo, o se está condenado a darse de bruces con el iceberg del descalabro electoral.
Los resultados del PSOE en Andalucía, con María Jesús Montero al frente, fueron catastróficos y un histórico socialista como Odón Elorza no se ha cortado un pelo a la hora de dirigirse al puente de mando.
El exalcalde de San Sebastián reclama a Pedro Sánchez que tome decisiones porque, entre otras razones, ve al presidente del Gobierno incapaz de motivar al electorado.
Añade que detecta en el inquilino de La Moncloa una carencia clara tanto para generar ilusión como credibilidad en el seno del votante del PSOE.
Pedro Sánchez, con una política internacional de excelencia democrática, sale derrotado en Andalucía porque hace tiempo que no genera ilusión ni credibilidad. Es un desastre para el PSOE y para la izquierda.
Vox sube !! pic.twitter.com/z9iV0I747g
— Odón Elorza 🚲 Activista por la Democracia (@odonelorza2011) May 17, 2026
Y no solo eso, el socialista vasco también constata que Óscar López no es el candidato que necesita el PSOE para poder tener una mínima opción de discutirle en Madrid la mayoría absoluta al PP de Isabel Díaz Ayuso.
Asevera que poner al ministro de Transición Digital y expresidente de Paradores es un tremendo error que le puede suponer otro considerable revés al partido del puño y la rosa:
Oscar López, Pdte q fuera de Paradores Nacionales (como premio a su apoyo a Susana Díaz en Primarias) con un sueldo de 160000 €, luego jefe de Gab en Moncloa , después Ministro “ilusionante” donde los haya, no puede ser candidato socialista para derrotar a Ayuso.
Es un error.
— Odón Elorza 🚲 Activista por la Democracia (@odonelorza2011) May 17, 2026