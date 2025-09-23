El hermanísimo p’alante, Begoña a punto y Pedro Sánchez, en capilla: la corrupción corroe Moncloa

Nuevo bofetón de realidad para Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno estaba convencido de que, sacando a pasear la bandera palestina, podía distraer de la corrupción de su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo, que carcome Moncloa.

Sin embargo, la justicia avanza a su ritmo. Y no se detiene.

La última noticia es que David Sánchez, su hermano, irá al banquillo por su enchufe en la Diputación de Badajoz. La Audiencia Provincial de Badajoz ha decidido procesar al músico y al líder del Partido Socialista de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

La decisión, además de respaldar la instrucción de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, también deja sin efecto el aforamiento exprés de Gallardo, que muchos consideraban un fraude de ley ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

De momento, el uso torticero del marido de Begoña del conflicto en Gaza solo ha servido para impedir que La Vuelta a España pudiese culminar.

Lo cierto es que la corrupción e ineficiencia de Sánchez disipan todas las cortinas de humo que lanzan cada semana Moncloa y Ferraz para intentar desviar la atención.

