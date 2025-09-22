'RETAGUARDIA A FONDO'

¡Sánchez se beneficia de las matanzas de judíos y gazatíes y hace caja electoral con la guerra!

Archivado en: Periodismo Online

El contexto internacional añade más pólvora al asunto español, ya de por sí bien complejo.

En la línea de ‘La Retaguardia’ de este 22 de septiembre, seguimos explorando la problemática tremenda del conflicto eterno israelí-palestino y sus consecuencias para la diplomacia internacional.

En ‘La Retaguardia a fondo’, Eurico Campano y el equipo de Periodista Digital valoran cómo el Gobierno de Pedro Sánchez, presionado por sectores de la izquierda y de la causa palestina, ha endurecido su discurso contra Israel, hasta el punto de incumplir su propio plan contra el antisemitismo al instar a la exclusión de Israel de foros internacionales. El doble rasero en la política exterior y la gestión de la violencia de género se ha convertido en un argumento recurrente para la oposición, que acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de anteponer su agenda ideológica a la seguridad de las mujeres.

En medio de esta tormenta, lo más doméstico, con las víctimas de violencia de género que vuelven a ser las grandes olvidadas. Las asociaciones denuncian que, lejos de garantizar su protección, el sistema se ha convertido en una fuente de incertidumbre y miedo. La polémica sobre la tecnología empleada y el origen de las empresas ha desplazado el foco del debate, relegando a un segundo plano el objetivo fundamental: salvar vidas.

Con los avezados analistas Carlos Paz y Elena Ramallo ponemos orden a toda la actualidad de este lunes.

