¿Es un chiste? Ángel Víctor Torres propone a Pedro Sánchez al Premio Nobel de la Paz

No es el Día de los Inocentes.

Aunque pudiera parecerlo por la sobrada pelotillera de Ángel Víctor Torres.

El ministro de Política Territorial del Gobierno de España fue entrevistado en Atlántico Televisión por el periodista canario Carmelo Rivero y en un momento de la distendida charla, se abordó el tema de Israel y Palestina.

El presentador lanzó al aire esta reflexión o consideración:

En la noticia se dice que el pique entre Sánchez y Trump es por el premio Nobel de la Paz.

A lo que el titular ministerial comentó:

Bueno, yo tengo claro quién se lo merecería.

El periodista cuestionó por quién era el merecedor del premio:

¿Quién se lo merecería?

A lo que el ministro se despachó con holgura:

Indudablemente tenemos a un presidente del Gobierno de España que desde el momento primero dijo claramente lo que estaba ocurriendo en Gaza era algo inaceptable y se colocó en la defensa del orden internacional basado en la paz, y no ante los criterios de antojo de líderes diversos, entre ellos el propio Donald Trump, cuando se coloca en momentos determinados al lado de Putin o al lado de Zelensky, y al lado del invasor y no del invadido. Esto le ha generado alguna crítica internacional al presidente del gobierno, absolutamente injusta, porque ha puesto por delante sus principios y estoy convencido, seguro además, de que la mayoría de los españoles y españolas se lo aplauden.

Carmelo Rivero repreguntó:

¿Se merece el Nobel Sánchez de la Paz?

Ángel Víctor Torres insistió en que Sánchez se ha hecho acreedor a ese premio: