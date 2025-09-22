Sánchez siempre ha temido a Puigdemont, pero es Iglesias quien va a acabar con su mandato, y tiene fecha

La legislatura nació muerta.

La versión 2.0 del Gobierno Frankenstein que Pedro Sánchez logró coser y reanimar para seguir en La Moncloa ha tenido demasiadas posibilidades de explotar.

Lo que muchos no tenían claro era por dónde iba a salir la presión.

Si en un momento fue la imposibilidad de aprobar las leyes fundamentales o los Presupuestos, después las promesas incumplidas al prófugo Carles Puigdemont y, más tarde, la corrupción desbordada del Ejecutivo, el partido e incluso el círculo íntimo del marido de Begoña, la razón última que puede poner punto final a este suplicio es el interés político.

Así como los de Junts confesaron la semana pasada que, gracias a la debilidad parlamentaria, a la ambición y, sobre todo, a la falta de límites éticos y morales de Sánchez, han conseguido “mucho más de lo que soñaban”, ahora es Podemos quien puede ‘agradecer’ a Sánchez y a su miseria humana el haber usado la causa palestina como cortina de humo.

La estrategia de los podemitas es clara: profundizarán en la causa palestina y en el odio a Israel por la masacre en Gaza, en el discurso de paz frente al rearme europeo y en la crítica total a Trump.

Si hay algo que reconocer a los de Pablo Iglesias es que, en el conflicto de Oriente Próximo, siempre han sido coherentes y constantes. Sus posturas y palabras altisonantes contra Israel y sus llamados al boicot y al fin de las relaciones diplomáticas por fin han tenido respuesta.

Esto ha hecho que vuelvan a percibirse como relevantes, después de que sus incoherencias e hipocresías entre lo que dicen y lo que hacen les sentenciaran. Por no hablar de las chapuzas de Irene Montero al frente de Igualdad, con la Ley del ‘sí es sí’ o, más recientemente, con las pulseras de seguimiento para víctimas de agresiones sexuales.

Pese a todo, Iglesias considera que este es el momento indicado para dar una patada al tablero. Y la fecha determinante será el próximo 4 de octubre, cuando se realice una nueva protesta a favor de Palestina. Pese a que Podemos no figura entre los organizadores, sí se sumarán para intentar sacar rédito y palpar si el empuje es suficiente para devolver la bofetada a Sánchez y a Yolanda Díaz, que los dejaron fuera del Ejecutivo en favor de Sumar.

Este y otros asuntos de actualidad son tratados por Alfonso Rojo en el ‘24×7’ de este lunes, 22 de septiembre, junto al diplomático William Cárdenas.