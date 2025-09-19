¡Nos ponemos enfrente de toda esa gentuza!

Tremendo y movido ‘El Pentagrama’ de este viernes 19 de septiembre de 2025 con toda la movida propalestina que anda promocionándose por todas las teles y redes por parte de la izquierda radical zarrapastrosa. Y de paso, intentan incendiar la calle.

Así que en Periodista Digital aprovechamos para dar bien de estopa a toda esta calaña y es lo que más nos decide a saber que nos ponemos enfrente. Eduardo garcía Serrano, Alfonso Rojo, Bertrand Ndongo y Josué Cárdenas, ordenados por Rebeca Crespo, son partidarios de esta fórmula.