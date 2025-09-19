Nacho Abad estalla contra la portavoz de Sumar por insinuar que el periodista justifica los muertos en Gaza

Una simple pregunta y se montó el zaperoco.

La portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Aina Vidal, se puso como el auténtico bicho del pantano por una simple pregunta en relación a quién manda ahora mismo en Gaza.

La entrevista con la mano derecha de Yolanda Díaz en el hemiciclo vino justificada por unas palabras de José María Aznar, expresidente del Gobierno de España, diciendo que si caía Israel no habría seguridad en Occidente.

Nacho Abad le lanzó una primera cuestión relacionada con las palabras del exmandatario del PP y Vidal fue a saco:

Israel es un estado terrorista y criminal que está cometiendo un genocidio en Gaza asesinando a miles de familias.

El presentador quiso conocer la opinión que su invitada on line tenía de Hamás y esta afirmó que:

Fue pagado y montado en parte por el estado de Israel para minar la autoridad palestina.

Abad trató de buscar una contestación contundente de la de Sumar sobre Hamás:

¿Pero Hamás para usted es un grupo terrorista?

Vidal puso caras y trató de eludir la cuestión asegurando que allí lo que estaba sucediendo es que se estaba asesinando a decenas de miles de personas.

El periodista, que empezó a cansarse de los circunloquios de la política comunista, hizo la pregunta que motivó el gran escándalo:

¿Hamás gobierna en Gaza, no?

A lo que Aina Vidal respondió hecha un basilisco:

Dejen de justificar un genocidio, pueden decirlo tranquilamente.

El conductor de ‘En Boca de Todos’ (Cuatro) no dejó pasar de largo la acusación y se encaró con su invitada: