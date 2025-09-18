  • ESP
'EL ANÁLISIS. EL DIARIO DE LA NOCHE' (TELEMADRID)

Imperdible minuto de Santiago Abascal contra el Gobierno Sánchez: «¡Es una mafia!»

"Hay una corrupción inaceptable"

Archivado en: Periodismo | Televisión

Vox conquista a la juventud: tradición, rebeldía y redes sociales marcan la diferencia

Inconmensurable.

Santiago Abascal, líder de VOX, pasó por el plató de ‘El Análisis. El Diario de la Noche‘ (Telemadrid), el programa de Antonio Naranjo, donde puso de vuelta y media al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El líder del tercer partido más votado dejó claro cuál es el diagnóstico de la situación que actualmente se vive:

En España no es que haya un clima de crispación, en España lo que hay es una mafia en el poder, lo que hay es una corrupción inaceptable y lo que hay es violencia en la calle. Y la violencia viene siempre del mismo lado.

Recordó Abascal que los violentos que actuaron el 14 de septiembre de 2025 contra los participantes y los policías de la Vuelta Ciclista a España fueron promocionados por el Gobierno Sánchez,

El mismo gobierno que hoy impulsa esos actos absolutamente indecentes contra ciclistas, contra familias y contra policías que han ocasionado 23 heridos, es el que hace no mucho nos mandaba a Vallecas, a sus huestes, a los escoltas del vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias, para apedrearnos en un cordón en el que nos había metido Marlaska y que dejaba que nos lanzaran adoquines, palos y todo tipo de cosas en mitad de un mítin electoral, permitiendo que se cometiera un delito electoral. Es el gobierno que está dispuesto de verdad a usar la violencia.

Y aclaró que a él no le gusta usar determinado lenguaje, pero que tampoco está por la labor de estar aguantando insultos por doquier:

Lo nuestro son palabras, son palabras que creo que definen una acción política y evidentemente me gustaría no tener que decirlas, me gustaría otra España, en la que no tuviéramos que ser insultados de esta manera permanentemente por la acción del poder.

