Imperdible minuto de Santiago Abascal contra el Gobierno Sánchez: «¡Es una mafia!»

Inconmensurable.

Santiago Abascal, líder de VOX, pasó por el plató de ‘El Análisis. El Diario de la Noche‘ (Telemadrid), el programa de Antonio Naranjo, donde puso de vuelta y media al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El líder del tercer partido más votado dejó claro cuál es el diagnóstico de la situación que actualmente se vive:

En España no es que haya un clima de crispación, en España lo que hay es una mafia en el poder, lo que hay es una corrupción inaceptable y lo que hay es violencia en la calle. Y la violencia viene siempre del mismo lado.

Recordó Abascal que los violentos que actuaron el 14 de septiembre de 2025 contra los participantes y los policías de la Vuelta Ciclista a España fueron promocionados por el Gobierno Sánchez,

El mismo gobierno que hoy impulsa esos actos absolutamente indecentes contra ciclistas, contra familias y contra policías que han ocasionado 23 heridos, es el que hace no mucho nos mandaba a Vallecas, a sus huestes, a los escoltas del vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias, para apedrearnos en un cordón en el que nos había metido Marlaska y que dejaba que nos lanzaran adoquines, palos y todo tipo de cosas en mitad de un mítin electoral, permitiendo que se cometiera un delito electoral. Es el gobierno que está dispuesto de verdad a usar la violencia. 📺 @Santi_ABASCAL sobre Pedro Sánchez: “Era increíble pensar que un presidente del Gobierno pudiera llegar hasta aquí pero cada día que pasa es capaz de hacer algo peor”. ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/ymyCGWWPJg — VOX 🇪🇸 (@vox_es) September 17, 2025

Y aclaró que a él no le gusta usar determinado lenguaje, pero que tampoco está por la labor de estar aguantando insultos por doquier: