¡Sánchez, el chulo de p… provoca a los ciudadanos que le increpan!

En La Retaguardia de este jueves 18 de septiembre, José Ramón Riera y Milagros Marcos analizan, entre otros temas, la costumbre ya más que asentada de que Pedro Sánchez reciba abucheos en cualquier calle de España en que se le vea. Tal es así, que este verano en La Mareta ha habido que que montarle un perímetro de seguridad en torno a la mansión, no sea que le abucheasen también desde yates o barcos que se lo encontrasen por la zona.

A veces, la política se convierte en un teatro donde cada actor representa su papel con mayor o menor convicción, pero el público puede cambiar el guion en cualquier momento. Pedro Sánchez lo comprobó de nuevo en su reciente visita a Getafe, donde el recibimiento no fue precisamente digno de una alfombra roja, sino más bien de una sonora pitada. Cientos de vecinos y docentes le aguardaban a las puertas de la escuela infantil Casa de los Niños con gritos de «¡fuera, fuera!», abucheos y hasta algún que otro insulto poco reproducible en horario infantil.

La expectación era máxima, no tanto por las medidas anunciadas sino por ver si el presidente conseguiría salir ileso del juicio popular. Incluso algunos manifestantes, entre maestros y padres, coreaban sus consignas detrás de un notable cordón de seguridad, que separaba la escena política de la cotidiana. No faltó la sonrisa forzada del presidente, un gesto ya habitual cuando el clima en la calle se caldea y la cámara busca captar la reacción del líder ante la desaprobación.

La paradoja de la jornada: mientras en el aula se hablaba de dignificar la enseñanza pública y de “formar ciudadanos libres”, fuera los ciudadanos ejercían su libertad de expresión a golpe de silbato y pancarta. Todo ello en un municipio, Getafe, tradicionalmente socialista, lo que añade un matiz incómodo a la situación.

Un presidente a prueba de abucheos

No es la primera vez que Pedro Sánchez se enfrenta a este tipo de recibimientos. En los últimos meses, las protestas se han repetido en puntos tan dispares como Dos Hermanas, Sevilla o Paiporta, en Valencia, donde fue evacuado entre insultos y lanzamiento de objetos. La tendencia es clara: cada aparición pública del presidente se convierte en un termómetro de la crispación social y en un escaparate de la polarización política.

Entre los factores que explican esta hostilidad destacan:

El desgaste del Gobierno por la gestión de la economía y la inflación.

La polémica por los pactos con fuerzas independentistas.

La percepción de falta de contacto con los problemas reales de la calle.

Pese al ruido, el presidente no ha alterado su agenda. Insiste en presentar reformas y evitar el cuerpo a cuerpo verbal con los manifestantes. Se le ha visto responder con sonrisas tensas, algún gesto irónico y, en ocasiones, ignorando por completo las protestas, lo que para algunos es una muestra de temple y para otros, de arrogancia política.

Reacciones políticas y sociales

La oposición no ha tardado en aprovechar el momento para criticar la «sordera» del Ejecutivo ante el malestar ciudadano. Desde la bancada socialista, se resta importancia a los abucheos, calificándolos de episodios aislados o fruto de la “intoxicación mediática”. Sin embargo, el fenómeno trasciende el anecdotario: los abucheos se han convertido en un fenómeno recurrente que refleja una brecha creciente entre el discurso institucional y el sentir de parte de la sociedad.

En términos de imagen pública, estos episodios erosionan la autoridad presidencial y ofrecen munición a los adversarios. Pero también consolidan a Sánchez como un dirigente que, pese a la adversidad, no rehúye la confrontación directa, aunque sea a base de sonrisas forzadas y respuestas escuetas.

Curiosidades y anécdotas del caso