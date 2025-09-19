Ana Rosa trolea al Gobierno Sánchez por la peligrosa chapuza con las pulseras antimaltratadores

La chapuza es de órdago a la grande.

Pero además es que ha podido tener consecuencias irreversibles.

La decisión del Gobierno Sánchez de comprar unas pulseras antimaltratadores a un proveedor que ofrecía unos precios anormalmente inferiores a lo establecido pudo acabar con alguna mujer con serios problemas.

Ana Rosa Quintana, en su editorial de ‘El Programa de Ana Rosa‘ (Telecinco), fue dura contra el Ejecutivo sanchista:

Confirmado. Tenemos un gobierno Aliexpress. Una cosa es lo que votas y otra cosa es lo que te llega a La Moncloa. Como quien compra pulseras en el rastro a un mantero, el Ministerio de Igualdad compró unas pulseras de localización de maltratadores que no localizaban. El Ministerio de Igualdad anunció a bombo y platillo que renovaban el sistema de control telemático para agresores con orden de alejamiento. Eso es lo que nos vendieron. Y lo que compraron fue un sistema de los chinos que fallaba más que una escopeta de feria.

Criticó que un gobierno que se vende como feminista haya dejado a las mujeres a los pies de los caballos:

El gobierno más feminista de la historia dejó a las víctimas a los pies de los caballos con unas pulseras de saldillo que no localizaban, que se quitaban con facilidad, que no tenían batería, que no pitaban con el maltratador delante de la víctima o que pitaban sin parar, generando ansiedad en las mujeres. El resultado de esta compra de saldillo se salda con maltratadores absueltos y víctimas revictimizadas. Ineptitud y negligencia.

Y resaltó el hecho de que el Gobierno no podía escudarse en el desconocimiento puesto que estaba más que avisado: