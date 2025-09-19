'24X7'

Puigdemont deja vivo a Sánchez, pero sin Presupuestos y con una advertencia sombría

Archivado en: Periodismo Online

Mientras Sánchez intenta calentar la calle usando a Gaza como excusa, por detrás envía a Zapatero para seguir humillándose ante el prófugo y golpista Carles Puigdemont.

La cortina de humo es tan evidente que resulta nauseabundo cómo desde Moncloa se utiliza un auténtico drama humano, como es la masacre de miles de civiles en el conflicto en Gaza, para sacar rédito político.

El uso torticero de Palestina, sumado al empleo de medios públicos para el circo —como la investigación anunciada ayer a Netanyahu por parte de la Fiscalía—, marca un nuevo ‘hito’ en la olimpiada de inmoralidad en la que Sánchez ha convertido su legislatura.

Todo ello, aderezado con la negociación con el líder de Junts.

Que alguien pueda defender que se negocie la estabilidad de nuestro país en el extranjero y con un fugado que odia lo que España representa es otro reflejo de hasta dónde nos ha llevado el marido de Begoña.

Sin embargo, la irrupción de Alianza Catalana les ha torcido un poco los planes, tanto a Sánchez como a Puigdemont. Por eso, ahora los independentistas están instalados en el ‘no a todo’, para intentar recuperar el terreno perdido.

Incluso amenazan con hacer caer la legislatura, pese a que, como confesó la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, “han conseguido gracias a Sánchez cosas que ni soñaban con conseguir”.

Este y otros asuntos de actualidad son tratados por Alfonso Rojo en el ‘24×7’ de este viernes, 19 de septiembre, junto al portavoz de Vox, José Antonio Fúster.

