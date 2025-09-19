¡Qué esperpento! La diputada trans de ‘HaMás Madrid’ anuncia que se embarcará en otra flotilla rumbo a Gaza

Están como pollos sin cabeza.

Podemos y Sumar, con su marca blanca en la Comunidad de Madrid, Más Madrid, andan a la desesperada para evitar que el PSOE de Pedro Sánchez les quité la bandera de Palestina.

La izquierda ha visto la oportunidad de apoderarse de un caladero de votos importante y, como los gitanos, están a darse la puñalada trapera.

Por eso, durante la última sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, la diputada Jimena González (MM) se subió a la tribuna de oradores para anunciar que se embarcaría en una segunda flotilla después de la que encabezaron Ada Colau y la inestable Greta Thumberg.

La parlamentaria, muy en el estilo de Más Madrid, empezó por arremeter contra la derecha:

Señorías del PP, me quiero dirigir ahora a ustedes. Les gusta mucho esto de instrumentalizar las luchas del feminismo y de las personas LGTBI. Nos dicen que mucho que en Gaza son muy machistas y muy homófobos, como si eso pudiera justificar la masacre sistemática de un pueblo entero. Como si el requisito para poder tener libertad e igualdad no fuera seguir vivo. Como si una sociedad que vive bajo el yugo de un régimen colonial militar constante desde hace décadas tuviera la más mínima posibilidad de avanzar en derechos civiles y en igualdad. Como si defender los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI fuera incompatible con defender las vidas de miles, de decenas de miles de personas inocentes.

Criticó la simplificación que hizo hace unos días el alcalde de Madrid sobre la situación que en realidad se vive en Gaza:

Decía el señor Almeida, muy jocoso el otro día en el pleno del ayuntamiento, que nos vayamos a Gaza con una bandera palestina en una mano y una bandera LGTBI en la otra. Me gustaría aprovechar esta intervención aquí en el Pleno de la Asamblea de Madrid para anunciar que en unos días zarpo en la próxima flotilla hacia Gaza. Una flotilla pacífica cargada de material humanitario con la misión de abrir un corredor humanitario que permita la llegada de material básico, elemental, para la población civil de Gaza bloqueada desde hace meses por el gobierno genocida de Israel.

Y vendió sus próximas ausencias en la Asamblea como si su misión fuera relevante y esencial para el bienestar de los madrileños que la hayan votado: