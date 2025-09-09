Soberbio estacazo de Martínez Almeida a los propalestinos PSOE y Más Madrid: «¡Vayan a Gaza con la bandera LGTBI!»

Fueron a por lana y salieron trasquilados.

Reyes Maroto (PSOE) y Eduardo Fernández Rubiño (Más Madrid) sacaron a paseo en el pleno sobre el Estado de la Ciudad en el Ayuntamiento de Madrid la bandera de Palestina.

Pero su discurso hizo aguas ante el festival de palos con el que les obsequió el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que se marcó un alegato de algo más de dos minutos donde les puso frente al espejo de su hipocresía.

Para empezar, el primer edil del Palacio de Cibeles aconsejó a los socialcomun¡stas embarcarse en el flotilla de la libertad, pero con unas condiciones:

Y sacan los dos el tema de Gaza. A mí me gustaría que ustedes hubieran ido en la flotilla de la libertad a Gaza. Señor Rubiño y señora Maroto. Si podrían haber ahorrado la escala en Ibiza, pero bueno, cogen ustedes la flotilla de la libertad. Y que hubieran desembarcado ustedes en Gaza. Con una mano la Palestina y en otra mano la bandera LGTBI. A ver qué sucede. A ver qué les dice Hamas. A ver qué pasa con Hamas. Me hubiera encantado que ustedes en la flotilla de la libertad fueran con una bandera Palestina y una bandera LGTBI.

Igualmente, también criticó a PSOE y Más Madrid el truco avieso de hablar siempre de Estado de Israel para buscar la aniquilación, al menos socialmente, de este:

Y me dice, ¿condena usted el genocidio de Gaza? Mire, para mí no hay un genocidio en Gaza. No me gusta lo que estoy viendo. Pero no hay un genocidio. ¿Y sabe por qué pienso que no hay un genocidio? Porque genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, porque ustedes ,con la expresión genocidio, no hablan del gobierno de Israel. Ustedes pueden decir perfectamente, hay un genocidio por parte de Netanyahu, por parte del gobierno de Israel. Ustedes siempre hablan del Estado de Israel. Y cuando uno achaca un genocidio a un Estado es porque quiere acabar con ese Estado. Que es la finalidad última que están buscando. Del río al mar. No es incompatible denunciar al gobierno de Netanyahu con decir que hay un genocidio y con decir siempre y hablar siempre del Estado de Israel. Porque es una confusión intencionada que ustedes hacen y que da lugar al antisemitismo.

Por supusto, recordó a ambos portavoces que no solo miren a Netanyahu, que también se fijen en Hamás. Y, de paso, palo inmenso para la ministra de Infancia, Sira Rego, de Sumar, por haberse puesto de perfil con los asesinatos del grupo terrorista palestino contra decenas de civiles de Israel: