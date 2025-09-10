Lluvia de zascas de Abascal a Sánchez por las violaciones y delitos cometidos por los inmigrantes ilegales

En la primera sesión de control al Gobierno tras las vacaciones, el presidente de VOX, Santiago Abascal, ha cargado duramente contra el Gobierno por su política de promoción de la inmigración ilegal masiva.

Abascal ha culpado directamente a Sánchez y al Gobierno de los casos de violaciones cometidos en estos últimos meses por inmigrantes ilegales leyendo los titulares de las noticias publicadas en la prensa. Y ha denunciado la connivencia del Ejecutivo con las mafias que se lucran de la llegada de ilegales a nuestro país.

Las recriminaciones de Abascal llegan tras haberse conocido datos oficiales de criminalidad de los extranjeros sencillamente inaceptables en lo que llevamos de 2025: los nacidos fuera de España comenten nada menos que el 32% de los delitos sexuales siendo tan sólo el 14% de la población. Por tanto, en proporción a su número total, los extranjeros cometen 3,43 veces más delitos sexuales que los españoles. Y son datos del Ministerio del Interior.