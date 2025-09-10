Si el Gobierno lo permite

Francia nos puedes llevar por delante

Archivado en: Economía

La crisis política y económica en Francia no se queda al otro lado de los Pirineos.

El plan de austeridad incluye congelación de pensiones y sueldos públicos, recortes en programas sociales y sanidad, reducción de empleo público e incluso la eliminación de días festivos.

Todo con un objetivo: reducir un déficit que en 2024 alcanzó el 5,8% del PIB y controlar una deuda que ya roza el 113% del PIB. Pero el problema no es solo francés.

España depende directamente de Francia: exportamos allí bienes por casi 60.000 millones de euros al año y recibimos cerca de 13 millones de turistas franceses, nuestro segundo mercado más importante después del Reino Unido.

Si Francia entra en shock económico, España lo sufrirá de inmediato: menos exportaciones, menos turismo y más presión en Bruselas para aplicar también aquí planes de austeridad.

La bomba francesa está activada… y nosotros estamos justo al lado.

