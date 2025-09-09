Alfonso Rojo: «Sánchez es un corrupto antisemita cargado de odio y, sobre todo, un caradura integral»

Casi a la vez, en un mismo acto, los terroristas de Hamás han reivindicado el último atentado de Jerusalén y han elogiado las medidas antisemitas de Sánchez.

Atentado entre cuyas víctimas inocentes hay un español de 25 años, que se casó hace dos meses y cuyo sueño era convertirse en rabino y retornar a su Melilla natal.

Jacob Pinto, que así se llamaba el chaval, esperaba el autobús para ir hasta su ‘yeshivá’, cuando unos fanáticos lo cosieron a balazos junto al resto de los inocentes que estaban en la parada.

Los homicidas fueron eliminados in situ y es seguro que Israel, una nación afiliada sin remilgos a la Ley del Talión, tomará duras represalias contra sus parientes, al igual que contra los del cómplice que los trasladó en coche hasta el lugar del crimen.

Probablemente dinamitarán sus casas y hasta es posible que destruyan sus campos de cultivo, pero ya les adelanto que no quedarán desamparados.

Tanto la Autoridad Palestina como Hamás implementaron ya hace décadas —y gracias a la financiación que reciben de la ONU, Irán y los Emiratos del Golfo— lo que se conoce como ‘Fondo de los Mártires’, por el que se pagan sustanciosas cantidades a las familias de los alucinados que mueren matando judíos.

Y todo vale, desde los niños de un autobús escolar hasta las violadas en grupo en el Festival Supernova, en la masacre del 7 de octubre de 2023.

Hay que ser muy pardillo para tragarse que Sánchez se preocupa genuinamente por los desventurados de Gaza, cuando su historial demuestra que solo vela por su propio interés, ignorando el de los españoles.

Quede claro que el antisemitismo del marido de Begoña es tan impostado como su campaña contra la prostitución.

Y que toda esta alharaca antiisraelí, que coloca a España al lado de la Rusia de Putin y del Irán de los ayatolás, tiene como único objetivo tapar que, siendo concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, vivía espléndidamente a cuenta de la prostitución gay de MENAs sudamericanos en las saunas de su suegro, cuya contabilidad llevaba Begoña y todo lo que está soltando Carolina Perles, la ex del putero Ábalos.

Eso y mucho más, porque esta misma semana peregrina de nuevo a los juzgados la catedrática fake y se anuncia un nuevo y devastador informe de la UCO.