'LA RETAGUARDIA, A FONDO'

¡Las bombas judiciales contra Sánchez y Zapatero a punto de estallar! ¡Bernad lo cuenta todo!

Archivado en: Gobierno | Periodismo

Segunda edición vespertina de ‘La Retaguardia, a fondo’, con Eurico Campano llevando a la noche el exitoso formato.

Para este 8 de septiembre de 2025 contamos con Miguel Bernad, de Manos Limpias, azote judicial de Pedro Sánchez y familia, sobre todo en lo que a tejemanejes de corruptelas se refiere. Y de paso, claro está, todo socialista con las manos sucias, como cada día apunta más el expresidente Zapatero.

Eso sí, cada vez tienen menos lugares donde esconderse estos mangantes porque la Justicia en España es lenta pero es justa y va detrás de los malhechores.

