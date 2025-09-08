¡Zapatero pillado! PD en el casoplón que se ha comprado en Las Rozas: «Lo han puesto a nombre de la mujer…»

Mientras los periodistas palanganeros del Gobierno tienen el culo bien fresquito en la sala de prensa de la Cámara que toque, los periodistas de verdad se mueven y consiguen informaciones.

Es el caso de la noticia publicada por Alejandro Entrambasaguas en El Debate apuntando el nuevo casoplón que se ha comprado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en una urbanización de lujo en Las Rozas.

La mansión, de dos millones de euros, ubicada en uno de los enclaves más exclusivos del municipio, no solo impresiona por su tamaño y lujosos acabados. Según la información recopilada, el nuevo hogar de Zapatero cuenta con amplias zonas ajardinadas, piscina privada y espacios que garantizan privacidad absoluta. Pero lo que más llama la atención entre los vecinos es la presencia constante de policías nacionales asignados a la vigilancia del perímetro. No es habitual ver una garita policial junto a chalets privados, salvo cuando se trata de figuras que siguen generando titulares… y controversia.

Y en Periodista Digital enviamos a un equipo hasta el barrio que apuntaba el compañero para dar exactamente con la puerta y las afueras de la casa nueva de ZP y, si es posible, hablar con algún vecino. ¡Y vaya si fue posible! La vecina tenía ganas de rajar… «Lo han llenado todo de cámaras y está a nombre de la mujer…»

Después de mucho investigar, llegamos hasta la misma puerta de la mansión situada en la urbanización Monte Rozas de este municipio madrileño.

De Venezuela a China: la red internacional del “gran comisionista”

Desde hace años se habla abiertamente en círculos políticos y judiciales españoles del papel de Zapatero como “gran comisionista” internacional. Su función como mediador entre empresas españolas (caso Air Europa) y gobiernos como el venezolano le ha reportado fama—y alguna querella—por supuestas gestiones destinadas a recuperar fondos millonarios retenidos o facilitar acuerdos estratégicos bajo cuerda. La UCO llegó a señalarle como intermediario privilegiado ante Maduro para resolver el pago pendiente de 200 millones de dólares a Globalia.

Pero los tentáculos del expresidente no terminan en Caracas. Sus conexiones con China se remontan a los primeros años de mandato y han cristalizado en relaciones comerciales que incluyen gestiones para empresas energéticas, tecnológicas e incluso acuerdos relacionados con infraestructuras estratégicas. Varios reportajes han documentado el papel activo tanto de Zapatero como del exministro José Blanco “Pepiño” en tramas opacas donde confluyen intereses asiáticos y socialistas, especialmente vinculados al sector energético.