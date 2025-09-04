Pérez-Reverte sorprende en ‘El Hormiguero’ con elogios a VOX, un vaticinio sobre Feijóo y palos al dúo Sánchez-Zapatero

Una de las entrevistas más esperadas.

Arturo Pérez-Reverte siempre es garantía de éxito para ‘El Hormiguero‘ (Antena 3).

En la noche del 3 de septiembre de 2025 el escritor de Cartagena (Región de Murcia), estuvo en el programa de Pablo Motos y, aparte de hablar sobre su última novela, la octava entrega de las aventuras del Capitán Alatriste, ‘Misión en París‘, también dio su opinión sobre el panorama político español.

El académico de la RAE sorprendió por sus elogios hacia VOX, una fuerza en ascenso indudable:

En mi opinión, VOX tiene dos ventajas. Una es que no hay ideas políticas en España, que ningún partido tiene ideas políticas en España, ni el PSOE, ni el Partido Popular. VOX sí tiene ideas políticas, tiene dos o tres ideas nada más que pueden ser siniestras para algunos, pero las tiene y las desliza en la conversación con mucha naturalidad, lo que hace que parezca que hay una ideología potente detrás, que en realidad no la hay, pero eso es otra cosa.

Consideró que los pactos de Sánchez son los que benefician al partido de Santiago Abascal

VOX es el comodín, porque beneficia a todos menos al PP. Todo se hace en función de VOX. Pedro Sánchez pacta con EH Bildu, con Junts, con el PNV, que me parece el partido político más inmoral de todos en este cambalache. Y es por VOX, porque VOX es el pretexto para todos. Entonces, VOX es el gran revulsivo político en este momento. Está creciendo mucho por eso. Creo que Vox va a subir mucho y va a ser un partido con mucha fuerza. Evidentemente no es el partido político que yo desearía, pero la gente vota a VOX y tiene derecho a votar lo que quiera, pero insisto en que es el único que tiene ideas.

Sobre Alberto Núñez Feijóo, Reverte hizo estas consideraciones:

Con Alberto Núñez Feijóo tengo una deuda personal, porque cuando era director de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre hizo un sello de Alastriste y ahí me tocó el corazón. Y después es un hombre que ha leído mis libros, que conmigo siempre ha sido muy amable y al que tengo aprecio en lo personal. Lo que pasa es que cuando escuchas su discurso del año 2022 y escuchas el de ahora, te das cuenta de que ha habido un cambio ahí. Yo creo que quizá sea mejor presidente del Gobierno, si lo es, que líder de la oposición. No me gusta como líder de la oposición, no es un buen líder de la oposición.

Entendió el escritor que a Feijóo le sobran personas dentro del partido que no le están llevando en la buena dirección:

Creo que ha dejado pasar ocasiones excelentes de hacer oposición de verdad y creo, además, que está rodeado de brutos poco competentes, poco eficaces, que no han sabido darle el aura de líder que necesitaba. Entonces, ese carisma y ese coraje necesario en un líder para oponerse a un tipo de la potencia de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo no lo ha conseguido porque su talante es otro y porque su entorno tampoco ha sido capaz de dotarle de ello. Entonces, en ese sentido insisto en que quizá sea mejor presidente del Gobierno, cuando lo sea, que líder de la oposición, porque como líder de la oposición no me gusta.

«Sánchez no se va a ir»

Pérez-Reverte, que no tiene el mejor concepto sobre Pedro Sánchez, dejó claro que no va a ser fácil deshacerse en política del actual presidente del Gobierno:

Pedro Sánchez no se va a ir. Aunque pierda, no se va a ir. Es mi opinión, yo no soy un experto en esto, pero mi impresión es que no se va a ir si saca un 25% de los votos, porque Pedro Sánchez tiene sus votantes fieles como los tienen todos. ¿Dónde va a ir? En Europa está desprestigiado por completo y ya no tiene ninguna posibilidad de llegar a algún organismo. Eso se acabó.

Dudó, eso sí, de que vaya a seguir el mismo rumbo que Zapatero:

¿Va a hacerse lobista como José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Va a trincar por ahí como José Luis Rodríguez Zapatero con los chinos y los venezolanos peleándose por los clientes? No hay arroz para tanto pollo. Entonces, si yo fuera Pedro Sánchez, que no lo soy, y perdiera las elecciones, aguantaría, porque un gobierno PP-VOX va a tener muchos problemas. Y como el español nunca vota a favor, sino que siempre vota en contra de algo, yo esperaría pacientemente a que cayera ese gobierno. Yo creo que se quedará como líder de la oposición. Si no, ¿a qué se va a dedicar? José Luis Rodríguez Zapatero era tonto y se hizo malo, pero Pedro Sánchez es malo desde el principio.

Insistió en que habrá Sánchez para rato en el PSOE:

Pedro Sánchez va a seguir, pero si cayera, todos los del PSOE que se levantan a aplaudirle con entusiasmo, serían los primeros que renegarían de él. Yo estoy seguro que no hay nadie de los suyos que lo quiera de verdad, pero lo necesitan y le tienen miedo. Y el miedo es un factor más importante que la lealtad, el miedo ata más que la lealtad y es peligroso. Quizá me falle el olfato, pero Pedro Sánchez no va a desaparecer, va a seguir, va a aferrarse al poder. Querrá volver y, lo curioso es que podrá volver.

Finalmente, sobre Pablo Iglesias aseveró que el fundador de Podemos aún tiene una bala en la recámara: