Sánchez ‘se atrinchera’ en Gaza para intentar esconder la corrupción que lo carcome

La bajeza de Pedro Sánchez no conoce límites.

En este inicio de curso político, el presidente del Gobierno viene dispuesto a todo con tal de intentar escapar del cerco judicial que lo rodea debido a la corrupción de su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo.

La última cortina de humo ha sido su declaración institucional exprés sobre el conflicto en la Franja de Gaza. La cabeza del PSOE pronunció un discurso en el que, por un lado, trata de venderse como un líder mundial y, por otro, asume un victimismo lastimero.

El jefe del Ejecutivo anunció nueve medidas contra Israel para añadir “más presión” a Netanyahu. Sin embargo, reconoció que la influencia de España en el tablero internacional es mínima al resaltar que “no tenemos ni armas nucleares, ni portaaviones, ni petróleo”.

Entonces, la pregunta es clara: ¿para qué dar bombo a esta acción un lunes a primera hora?

La respuesta es igual de obvia: para distraer e intentar marcar la agenda política.

Esta semana veremos diversas acciones por parte del presidente del Gobierno para hacer ruido y desviar la atención del hecho que le quita el sueño a Sánchez: que la semana que viene, Begoña se sentará nuevamente en el banquillo.

Alfonso Rojo aborda este y otros temas de actualidad en el ‘24×7’ de este lunes, 8 de septiembre, junto a la portavoz de HazteOir, Nouna Lozano.