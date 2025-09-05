'EL PENTAGRAMA' REGRESA ESTE 5 DE SEPTIEMBRE

Pedro El Zombi tiene que acabar mal… ¡Es culpable de todos los males de España!

Archivado en: Casa Real | Gobierno | Partidos Políticos | Periodismo

Más información

Felipe VI y Álvaro García Ortiz.

Sánchez fuerza la foto de la vergüenza: el Rey Felipe VI estrechando la mano del fiscal imputado

‘El Pentagrama’, ya lo sabe usted, es el programa de tertulia política más caliente de la Red y eso que nos ahorramos el horror de tener a cualquier Sarah Santaolalla de la vida.

De la mano de Rebeca Crespo, con Alfonso Rojo, Eduardo García Serrano, Bertrand Ndongo y Josué Cárdenas, el quinteto de presentadores de Periodista Digital desgrana lo más interesante de la primera semana de septiembre, postvacacional y de arranque del curso 25-26 que se nos echa encima.

Nos paramos a pensar que es el octavo curso político que arranca Pedro Sánchez, que ya solo tiene a Felipe González sumando más, pero sí observamos que el socialista ha pasado de ser Pedro El Guapo a Pedro El Zombi, y coincidimos en que esto y él mismo va a acabar muy mal… ¡Tiene que acabar mal!

Lo mejor es que se pasen por la tertulia porque no quedarán indiferentes.

LAS MEJORES OPORTUNIDADES

MANTÉN LA CONEXIÓN SIN NECESIDAD DE CABLES

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]