Pedro El Zombi tiene que acabar mal… ¡Es culpable de todos los males de España!

‘El Pentagrama’, ya lo sabe usted, es el programa de tertulia política más caliente de la Red y eso que nos ahorramos el horror de tener a cualquier Sarah Santaolalla de la vida.

De la mano de Rebeca Crespo, con Alfonso Rojo, Eduardo García Serrano, Bertrand Ndongo y Josué Cárdenas, el quinteto de presentadores de Periodista Digital desgrana lo más interesante de la primera semana de septiembre, postvacacional y de arranque del curso 25-26 que se nos echa encima.

Nos paramos a pensar que es el octavo curso político que arranca Pedro Sánchez, que ya solo tiene a Felipe González sumando más, pero sí observamos que el socialista ha pasado de ser Pedro El Guapo a Pedro El Zombi, y coincidimos en que esto y él mismo va a acabar muy mal… ¡Tiene que acabar mal!

Lo mejor es que se pasen por la tertulia porque no quedarán indiferentes.