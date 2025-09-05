Pilar R. Losantos zasquea al podemita Pablo Fernández por criticar la foto del Rey con Inda: «Usted llevó de número dos al violador de una niña»

Están que fuman en pipa.

Los de Podemos saltaron a la yugular de la Casa Real por el acto de recepción a la plana mayor del digital ‘OkDiario‘, dirigido por Eduardo Inda.

Las fotografías difundidas del acto produjeron una tremebunda erisipela en los miembros de la banda morada.

Uno de sus más egregios representantes, Pablo Fernández, líder de los podemitas en Castilla y León, buscó despacharse a gusto en el programa ‘En Boca de Todos’ (Cuatro).

Y dijo esto sobre las instantáneas del encuentro de Felipe VI con Eduardo Inda y las cabezas visibles del medio digital:

Bueno, pues me parece una auténtica vergüenza. Me parece lamentable, bochornoso y execrable que el Rey, que la Casa Real reciban con honores a un pseudomedio de extrema derecha que se dedica a difundir bulos, a esparcir mentiras, a intoxicar y que hace publicaciones abiertamente racistas. Yo quiero recordar aquí que Eduardo Inda ha perpetrado barbaridades que vulneran el código deontológico del periodismo, que Eduardo Inda está condenado por varios jueces por haber esparcido bulos y que ha publicado y difundido informaciones falsas. Que Eduardo Inda y su periódico, por ejemplo, publicaron la ecografía de los hijos de Pablo Iglesias y Irene Montero. Que Eduardo Inda, por ejemplo, se inventó con Photoshop ese informe falso que decía que Pablo Iglesias había recibido una cuenta en Granadinas, algo que es acreditado que es absolutamente falso. El famoso «es muy burdo, Eduardo, pero voy con ello», que hizo Ferreras en su programa en connivencia con Inda. En definitiva, creo que es incontrovertible que Eduardo Inda es una vergüenza para el periodismo, que este hombre y su medio de comunicación, un pseudomedio de extrema derecha, se dedica a difundir bulos y que el rey reciba a este personaje y a su pseudomedio de comunicación me parece una auténtica vergüenza y esto hace que la Casa Real limpie y blanquee la imagen del pseudoperiodismo y de la extrema derecha.

Pilar R.Losantos, en calidad de presidenta de ‘OkDiario’, ofreció una contundente réplica:

Yo creo que esto ya pasa del amor y empieza a convertirse en obsesión. Entonces, yo voy a empezar por una de las cuantas cosas que ha dicho Pablo Fernández. Lo primero de todo es que yo lamento que el estereotipo del bulo, que repitáis una y otra vez, choque frontalmente con la realidad, pero es que Eduardo Inda no está condenado por ni un solo juez, por ni un solo bulo. Es mentira. ¿Sabes, en cambio, lo que se ha judicializado? Lo que se ha judicializado es el proceso de las Granadinas sobre la famosa información porque Pablo Iglesias, efectivamente, presentó una querella contra nuestro periódico por la información de Granadinas. ¿Y sabes lo que dijo la justicia? La justicia, tanto en primera instancia como en el tribunal de recusación, lo que dijo es que ‘OkDiario’ tenía razón y que la información era veraz.

Centrando la cuestión en la recepción con Felipe VI, la periodista fue tajante:

Respecto a lo del Rey, yo entiendo mucho, yo entiendo que Podemos esté francamente preocupado por nuestra recepción del Rey. Porque, claro, el grado de cortesanismo con el que los cargos de Podemos han ido a ver al Rey hace que yo entiendo que estén celosos porque piensen que va a haber alguien que va a hacer una genuflexión mayor a la que hace Irene Montero o Ione Belarra cuando eran ministras cada vez que tenían que ir a ver al Rey. Pero yo les digo que no se preocupen porque nosotros hemos tenido un poco más de dignidad y no hemos hecho fotos para poner en el salón de nuestra casa porque teniendo en cuenta las imágenes que se ven de Irene Montero y Ione Belarra cada vez que ven al Rey o la reina…