GRAN ESTRENO DE ‘LA FRONTERA’: Los españoles se rebelan contra la inmigración masiva y las violaciones

La primera semana laboral de septiembre de 2025 está a punto de finalizar.

La bronca política por los incendios ha dado paso al rifirrafe por lo sucedido en el centro de menores de Hortaleza con la violación de una niña de 14 años a manos de un marroquí de 17 años que se había escapado de esas instalaciones.

Y en medio de todo este ‘fuego’, la reunión bochornosa entre Salvador Illa (PSOE), presidente de la Generalitat de Cataluña y el prófugo Carles Puigdemont en la sede de Gobierno catalán en Bruselas.

Sobre estos y otros asuntos se hablará esta noche del 4 de septiembre de 2025 en el estreno de ‘La Frontera‘, el programa que semanalmente dirige y presenta Rebeca Crespo en Periodista Digital. Hoy con la presencia en plató del periodista Unai Cano (‘La Gaceta’).