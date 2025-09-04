  • ESP
    España América
Periodismo Periodismo Online

'LA FRONTERA'

GRAN ESTRENO DE ‘LA FRONTERA’: Los españoles se rebelan contra la inmigración masiva y las violaciones

Archivado en: Periodismo | Periodismo Online

Más información

Los extranjeros suponen el 13,4% de la población pero están implicados en el 37,3% de los delitos sexuales

Los extranjeros suponen el 13,4 de los delitos sexuales

La primera semana laboral de septiembre de 2025 está a punto de finalizar.

La bronca política por los incendios ha dado paso al rifirrafe por lo sucedido en el centro de menores de Hortaleza con la violación de una niña de 14 años a manos de un marroquí de 17 años que se había escapado de esas instalaciones.

Y en medio de todo este ‘fuego’, la reunión bochornosa entre Salvador Illa (PSOE), presidente de la Generalitat de Cataluña y el prófugo Carles Puigdemont en la sede de Gobierno catalán en Bruselas.

Sobre estos y otros asuntos se hablará esta noche del 4 de septiembre de 2025 en el estreno de ‘La Frontera‘, el programa que semanalmente dirige y presenta Rebeca Crespo en Periodista Digital. Hoy con la presencia en plató del periodista Unai Cano (‘La Gaceta’).

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CUIDADO DE LA CARA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]