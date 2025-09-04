Los extranjeros suponen el 13,4% de la población pero están implicados en el 37,3% de los delitos sexuales

La evolución del perfil de los detenidos por delitos sexuales en España revela un cambio significativo: los extranjeros casi triplican a los españoles en numero de delitos sexuales cometidos. Y es que siendo el 13,4 por ciento dela población residente en nuestro país, están presentes en nada menos que el 37,3% de los diferentes delitos de tipo sexual que se cometen en España. Y esto lo sabe perfectamente el Gobierno de Pedro Sánchez puesto que hablamos de datos de criminalidad desglosados por nacionalidades del propio Ministerio del Interior.

Además, desde 2018 en que el PSOE llegó al poder con una moción de censura, los delitos contra la integridad sexual cometidos por personas no nacidas en España se han disparado 7 puntos.

Una tendencia al alza en el porcentaje de extranjeros

A día de hoy, 4 de septiembre de 2025, las cifras oficiales muestran que el 37,3% de los detenidos e investigados por delitos contra la libertad sexual en 2023 eran extranjeros. Este grupo, que representa apenas el 13,4% de la población residente en España, ha ido aumentando su presencia en las estadísticas policiales desde 2017. Ese año, el porcentaje se situaba en torno al 30%, lo que supone un incremento sostenido durante el mandato socialista.

El desglose histórico ilustra esta tendencia:

En 2017, los extranjeros representaban aproximadamente el 30% de los detenidos.

En 2018, subieron al 32,6%.

En 2019, alcanzaron el 35%, superando por primera vez la barrera de uno de cada tres detenidos.

Tras una ligera caída en 2021 (34,5%), el porcentaje volvió a crecer: 35,8% en 2022 y 37,3% en 2023.

Este crecimiento contrasta con su peso demográfico. Así, mientras que los españoles condenados por delitos sexuales fueron 1.917 entre más de 42 millones de residentes nacionales, los extranjeros condenados ascendieron a 950 sobre una población total de poco más de seis millones. En términos relativos, estos datos triplican la tasa entre nacionales y foráneos.

¿Metodología o realidad? El debate sobre las cifras

Varios expertos y sindicatos policiales subrayan que no se trata de criminalizar a ningún colectivo sino de analizar con rigor unos datos objetivos. Sin embargo, otros analistas alertan sobre posibles sesgos, limitaciones o distorsiones metodológicas:

Las estadísticas oficiales incluyen tanto a residentes como a personas extranjeras no residentes (por ejemplo, turistas o recién llegados).

Factores como la edad media más baja entre migrantes o la mayor exposición a controles policiales pueden influir en la sobrerrepresentación estadística.

No siempre se distingue entre reincidentes y primerizos ni se detalla la duración real de la residencia extranjera.

Los datos de Interior tampoco desglosan qué delitos están cometidos por extranjeros que se hayan nacionalizado españoles, lo que también constribuye al sesgo de esos datos.

Además, existe polémica respecto al modo en que el Ministerio del Interior contabiliza los delitos. Desde hace meses se señala una «trampa estadística» gubernamental: al excluir la ciberdelincuencia y ajustar metodologías, el número total de delitos parece descender aunque ciertas tipologías —como los delitos sexuales— sigan aumentando. Según las últimas cifras disponibles:

Los delitos contra la libertad sexual crecieron un 5,3% respecto a 2024.

Las violaciones aumentaron un 7% hasta junio de este año.

Mientras tanto, otros ilícitos como robos u homicidios han experimentado descensos notables.

Claves sociales y jurídicas

El perfil mayoritario del detenido por delitos sexuales sigue siendo varón joven. En el caso concreto de los extranjeros detenidos:

Predominan nacionalidades como Marruecos, Rumanía y Colombia.

La mayoría son hombres entre 20 y 40 años.

Un número relevante carece de antecedentes previos registrados en España, aunque el propio Gobierno editó una guía para que las personas no nacidas en nuestro país pudieran borrar sus antecedentes criminales en caso de tenerlos.

El sindicato policial Jupol destaca la necesidad urgente de dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con herramientas legales y operativas actualizadas para actuar con eficacia ante esta realidad creciente. Señalan además:

Falta de protocolos específicos para prevención y control.

Dificultades para intervenir ante reincidencias o situaciones irregulares.

Carencia de recursos sociales para atención integral a víctimas extranjeras.

Anécdotas y curiosidades

Entre los casos recientes documentados destacan:

Una operación policial en Madrid permitió desarticular una red internacional dedicada a la explotación sexual donde la mayoría de los detenidos eran extranjeros recién llegados.

Varias sentencias han puesto el foco en el impacto mediático: algunos jueces denuncian la presión pública cuando el agresor es extranjero frente al menor eco mediático si es nacional.

En algunos municipios fronterizos se han creado programas piloto para integración social tras detectar correlación entre exclusión y reincidencia.

Otras curiosidades:

El INE solo publica anualmente datos desglosados por nacionalidad tras fuertes presiones mediáticas.

La tasa real podría variar si se aplicaran criterios homogéneos europeos para catalogar residencia efectiva o reincidencia.

Organizaciones sociales advierten sobre el riesgo de estigmatización colectiva ante estos datos.

Más allá del dato: contexto europeo

España no es una excepción. Otros países europeos registran tasas similares o superiores en cuanto a presencia extranjera entre acusados por delitos sexuales. Sin embargo, las diferencias legislativas y estadísticas dificultan comparaciones directas.

El debate sigue abierto: mientras las cifras oficiales reflejan una tendencia al alza sostenida desde hace casi una década, distintos sectores insisten en analizar causas multifactoriales antes que señalar colectivos concretos. El reto para las instituciones será combinar prevención eficaz con información veraz que evite tanto alarmismos infundados como invisibilización del problema real.