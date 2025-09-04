El Falcon deja tirado a Sánchez, como los trenes de Puente a todos los españoles: ¡karma!

De tanto uso, ya no da más.

Esta mañana, el juguete favorito del marido de Begoña, el Falcon, ha presentado una avería que le impedirá participar de manera presencial en el encuentro de la llamada Coalición de Voluntarios por Ucrania, conformada por diversos líderes mundiales. Sí lo hará de forma telemática en la reunión que se celebraba en París y en la que tomarán parte Zelenski, Starmer, Macron o Trump.

Según ha difundido Moncloa, “el avión en el que viajaba el presidente del Gobierno ha sufrido una avería que ha obligado a regresar a Madrid”.

El incidente sucedió en pleno vuelo. El avión despegó a las 8:24 horas desde la base de Torrejón de Ardoz y tuvo que darse la vuelta y volver a aterrizar en la capital cuando sobrevolaba la Comunidad Foral de Navarra.

La avería puede tomarse como el karma actuando en contra de Pedro Sánchez.

El líder del PSOE se ha mostrado impávido ante todas las incidencias que afectan a los trenes en las vías españolas. Tampoco ha hecho gran cosa para evitar los encontronazos con aerolíneas como Ryanair, que ha anunciado que dejará de operar en cinco aeropuertos españoles del interior, reduciendo el número de pasajeros y conexiones disponibles, y fomentando el desempleo.

En lugar de cambiar al titular de Transportes, Óscar Puente, le ha dado galones y aplaude que su pitbull se haya transformado en el ‘ministro de X’ (antes Twitter).

Cada día desaparece el aura de ‘invencible’ y ‘suertudo’ de Sánchez. Por el contrario, le crecen los enanos y ni siquiera con entrevistas-masaje y tertulianos a sueldo logra tapar la realidad.

