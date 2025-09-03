Soto Ivars despedaza a Sarah Santaolalla por sus intervenciones en TVE: «Una señora vulgar y estúpida»

Juan Soto Ivars no hace rehenes.

El periodista, arduo defensor de que la presencia de los tertulianos en los medios de comunicación responda a unos criterios de preparación, está que fuma en pipa con la promoción casi pornográfica de Sarah Santaolalla en las diferentes mesas de debate.

Especialmente le llama la atención el bombo y platillo que se le ha dado a la periodista-activista salmantina desde TVE, con participaciones cada vez más frecuentes y recurrentes en el programa ‘Mañaneros 360’, presentado casualmente por quien es su actual pareja, Javier Ruiz.

Ivars se muestra muy crítico con el hecho de que la meritocracia haya sido fulminada de la televisión pública que pagan de su bolsillo todos los españoles:

La meritocracia ha sido abolida. Sarah Santaolalla es la constatación de que la meritocracia en Televisión Española ha desaparecido.

El comunicador no ahorra en epítetos para describir el papel de esta periodista sanchista:

Esa señora vulgar y estúpida pegando gritos todo el día a quien se le ponga delante, con un desparpajo total, con un desprecio absoluto por el razonamiento más elemental.

Lamenta que Santaolalla se haya convertido prácticamente en un icono: