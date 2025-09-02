Hortaleza se moviliza contra los «MENAS»

Bertrand Ndongo se desplaza hasta Hortaleza lugar en el que VOX ha convocado a los medios en la Plaza de Santos de la Humosa, Hortaleza (Madrid), a las 18:30, con la participación de Isabel Pérez Moñino, portavoz en la Asamblea de Madrid, y Rocío de Meer, diputada nacional.

El acto, presentado como una declaración y no como una concentración, responde a la violación de una niña de 14 años cerca del Centro de Primera Acogida de menores no acompañados (menas) en Hortaleza, presuntamente cometida por un menor marroquí de 17 años.

El partido se planta ante las políticas migratorias del Gobierno, atribuyéndoles un aumento de la inseguridad y exigiendo el cierre de estos centros y la repatriación de inmigrantes ilegales.