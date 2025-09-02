¡Horror en Marsella! Un tunecino apuñala a cinco personas antes de ser abatido por la policía

La tarde de este martes, la ciudad portuaria de Marsella vivió escenas de auténtico horror. Un hombre, armado con dos cuchillos y una porra, desató un ataque salvaje contra todo aquel que se cruzaba en su camino. Al menos cinco personas resultaron heridas antes de que el agresor fuera finalmente abatido por la policía.

Según confirmó el fiscal Nicolas Bessone, el atacante era un ciudadano tunecino con residencia legal en Francia, que acababa de ser desalojado de un hotel por no pagar el alquiler. Movido por la ira, regresó con armas blancas en mano, atacando brutalmente a un inquilino, al gerente del hotel y hasta al propio hijo del encargado, a quien apuñaló en la espalda.

Pero la furia del agresor no terminó allí: salió a las calles, irrumpió en un bar cercano y trató de acuchillar a transeúntes al azar, sembrando pánico absoluto en el corazón de la ciudad. Testigos relatan escenas de gritos, carreras desesperadas y un clima de terror digno de una pesadilla.

La policía acudió de forma inmediata y, tras un tenso enfrentamiento, logró “neutralizar” al atacante. El motivo del ataque sigue siendo un enigma, mientras la investigación apenas comienza.

Marsella, ya azotada por la violencia de pandillas y el narcotráfico, vuelve a ser escenario de un episodio sangriento que reaviva el debate sobre la inseguridad en la ciudad. El ministro del Interior, Bruno Retailleau, anunció su inminente llegada para evaluar la situación.