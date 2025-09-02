Si cae Maduro cae Zapatero y cae Sánchez

El Centro de Primera Acogida de Menores de Hortaleza está en el foco en los últimos días después de la detención de un menor marroquí de 17 años por la presunta violación de una adolescente en un parque cercano.

La situación del centro, marcado por la saturación, desencadenante de incidentes violentos y tensiones con el vecindario, ha abierto un debate social sobre los ‘menas’ y la situación de los inmigrantes irregulares, así como la relación de estos mismos con la delincuencia en nuestro país.

Por este motivo, Vox convocó una manifestación frente al centro para este 2 de septiembre, con el objetivo de denunciar la supuesta inseguridad generada por los menores migrantes y exigir el cierre de este tipo de instalaciones.

Para analizar este y otros temas, Josué Cárdenas pasa revista a la actualidad política en España en una nueva edición de ‘La Burbuja’.