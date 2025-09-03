¿Hispanidad o hispanchidad? El debate sobre la inmigración hispana

En la Burbuja de este miércoles, 3 de septiembre, debatimos sobre la inmigración hispana y también trataremos y analizaremos otros asuntos de actualidad junto al escritor y analista político, Carlos Paz y el catedrático Ramón Peralta.
‘BURBUJA’
