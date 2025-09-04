Antonio Naranjo se harta de la ignorante Sarah Santaolalla: «¡No tienes ni puñetera idea!»

Harto hasta decir basta.

Antonio Naranjo, en el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro), acabó hasta la coronilla de Sarah Santaolalla.

Y no ya por su sectarismo o sus continuas interrupciones.

El periodista de Alcalá de Henares (Madrid) dejó bien a las claras que su oponente en la mesa de debate no solo tiene a mal gritar a cada instante, sino también demostrar su más profunda ignorancia sobre determinados temas.

Concretamente, el asunto pivotó sobre la bochornosa reunión, más bien bajada de pantalones de Salvador Illa, presidente de Cataluña, del PSOE, con Carles Puigdemont, el prófugo de la Justicia española.

El encuentro, evidentemente, tenía la misión de prometerle al político de Juntos por Cataluña una amnistía plena, algo que suscitó muchas críticas en la mesa…salvo en el caso de Sarah Santaolalla, que saltó como una posesa:

Yo no he visto tanto quejaros de los regalos que se hizo a los torturadores que se amnistió en este país. Yo sinceramente creo que aquí hay una…

Naranjo preguntó soprendido:

¿A quién torturador se amnistió?

La tertuliana no quiso darse por aludida:

Sí, y se indultó.

Pero el periodista no iba a quedarse callado:

¿A quién?

Santaolalla fue a mezclar churras con merinas:

Bueno, cuando salimos de una dictadura, en la Transición, cuando se aprobaron amnistías…

Y ahí Naranjo ya no pudo más: