¡Sánchez intimida en Londres a periodistas del Financial Times por criticar a su mujer y provoca el despelote general!

En La Retaguardia de este jueves 4 de septiembre, Eurico Campano somete a debate entre Eduardo García-Serrano y Coto Matamoros el esperpento protagonizado por Pedro Sánchez en Londres abroncando al Financial Times y sacando su lado más bolivariano y totalitario. Además, el economista José Ramón Riera desmenuza los pésimos datos del paro del mes de agosto y el maquillaje del Gobierno de los problemas económicos de nuestro país.

Volviendo a Sánchez en Londres, la política española nunca defrauda en cuanto a giros inesperados, pero la escena que se vivió en la redacción del Financial Times pasará a los anales del surrealismo político internacional. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, irrumpió en las oficinas del prestigioso diario económico acompañado de su séquito y un notable despliegue de escoltas. El motivo: expresar su “profundo malestar” por la reciente portada que vinculaba a su esposa, Begoña Gómez, con una investigación judicial por presunta apropiación indebida de fondos públicos. La visita, no comunicada previamente a los periodistas del rotativo, dejó a más de uno petrificado en su puesto de trabajo, con un ambiente que oscilaba entre la incredulidad y la incomodidad.

De la portada al pasillo: el origen del conflicto

Todo comenzó hace dos semanas, cuando el Financial Times dedicó su primera página a los escándalos que salpican a la familia del presidente español. El titular, sin rodeos: “Sánchez siente la presión: la esposa del primer ministro español acusada de apropiación indebida de fondos públicos”. El artículo no solo detallaba la situación judicial de Gómez, sino que contextualizaba el caso como una nueva escalada del conflicto entre Sánchez y parte del sistema judicial español, recordando que también el hermano del presidente y varios de sus asesores están bajo sospecha. Para los redactores británicos, “la corrupción le hace perder autoridad a Sánchez”, y así lo dejaron escrito en una cabecera que rápidamente circuló por todo el espectro político español y europeo.

Un presidente en guardia ante la imagen internacional

A día de hoy, 4 de septiembre de 2025, la obsesión de Sánchez por su proyección exterior es vox populi. No solo lidera la Internacional Socialista, sino que su nombre suena para cargos de relumbrón en instituciones europeas. La prensa internacional es, por tanto, un tablero estratégico. La gira londinense del presidente incluyó, además, una parada en la redacción de The Guardian y entrevistas en medios como TVE. En todos estos escenarios, Sánchez ha aprovechado para arremeter contra los jueces y recalcar la inocencia de sus allegados, sugiriendo que algunos magistrados “hacen política” y que las causas que afectan a su entorno son fruto de intereses ajenos a la Justicia.

El efecto dominó: repercusiones y reacciones

La escena en la redacción del Financial Times, calificada como “intimidatoria” por varios periodistas presentes, ha generado comentarios sarcásticos en la prensa británica y un auténtico despelote en redes sociales. La visita no figuraba en la agenda oficial, lo que ha levantado sospechas sobre las verdaderas intenciones del presidente y ha alimentado la narrativa de opacidad que le reprochan desde la oposición. ¿Fue una maniobra espontánea? ¿O un intento deliberado de presionar a un medio influyente en plena crisis de reputación? Los analistas no descartan ninguna hipótesis, pero coinciden en que el episodio proyecta una imagen de nerviosismo presidencial y escaso respeto por la libertad de prensa, al menos en los estándares anglosajones.

Entre las consecuencias inmediatas:

Cohibición del ambiente laboral : los redactores del Financial Times evitaron moverse por la redacción durante la presencia del presidente y su escolta.

: los redactores del Financial Times evitaron moverse por la redacción durante la presencia del presidente y su escolta. Amplificación del escándalo : la propia reacción de Sánchez ha contribuido a dar aún más visibilidad internacional al caso de Begoña Gómez.

: la propia reacción de Sánchez ha contribuido a dar aún más visibilidad internacional al caso de Begoña Gómez. Aluvión de críticas : tanto desde medios conservadores británicos como españoles se ha señalado el comportamiento del presidente como impropio de una democracia consolidada.

: tanto desde medios conservadores británicos como españoles se ha señalado el comportamiento del presidente como impropio de una democracia consolidada. Celebración opositora: sectores de la derecha española han visto en la portada del Financial Times y la reacción presidencial una victoria simbólica frente al Gobierno.

Sánchez y la prensa: una relación cada vez más tensa

El episodio londinense no es un hecho aislado. El hermetismo mediático de Sánchez se ha acentuado en los últimos meses, concediendo escasas entrevistas a medios nacionales y recurriendo a foros internacionales para exponer su versión de los hechos. El caso de corrupción que afecta a su círculo más íntimo ha sido el detonante de este cierre de filas, pero la estrategia parece estarle generando el efecto contrario: más titulares incómodos y más atención internacional sobre los problemas domésticos.

Curiosidades y detalles para la hemeroteca

La entrada de Sánchez en la sede del Financial Times no fue anticipada ni por Moncloa ni por la propia redacción del diario, generando rumores sobre una posible reunión secreta o una operación de control de daños de última hora.

Mientras Sánchez paseaba por los pasillos de Bracken House, el Rey recibía a un medio español crítico con el Gobierno, en una curiosa coincidencia que muchos interpretan como un guiño a la prensa libre.

El Financial Times, con más de dos tercios de su audiencia fuera del Reino Unido, es considerado el verdadero líder de la prensa internacional británica, por encima incluso de The Times.

En definitiva, la política española suma un episodio digno de guion televisivo, con un presidente que, lejos de apagar el incendio mediático, ha terminado avivando las llamas en pleno corazón de Londres.