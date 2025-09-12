EN DIRECTO / El comisionista Aldama pone el colofón a la semana ‘horribilis’ de Pedro Sánchez

No está siendo el inicio ideal de curso para Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno socialcomunista, por mucho acto rimbombante que se regale y por mucha entrevista de cámara que se conceda a sí mismo en la televisión pagada con el dinero de todos los españoles, no deja de recibir malas noticias.

Primero, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que va p’lante al banquillo de los acusados y además con la obligación de depositar 150.000 euros.

Luego vino la cuarta declaración de Begoña Gómez, su mujer, en el juzgado del magistrado Juan Carlos Peinado, jornada en la que también sufrió un revolcón parlamentario de marca mayor, aunque él prefirió vivir esa derrota en el cine viendo la última de Alejandro Amenábar, ‘El Cautivo’.

Para rematar la ensalada de malas noticias para el inquilino de La Moncloa, ahora sale a escena Víctor de Aldama, el comisionista, para soltar la gran bomba, la participación de José Luis Rodríguez Zapatero en la financiación ilegal del PSOE.

¿Hay quién dé más?

Bueno, siempre le queda el consuelo a Pedro Sánchez de tener a su gurú demoscópico de confianza, José Félix Tezanos, que siempre está dispuesto a hacerle la rosca al jefe con unos sondeos espectaculares.

El último, de traca, nueve puntos de ventaja sobre el Partido Popular.

Como bien dijo Carlos Alsina (Onda Cero) este 12 de septiembre de 2025, ahora al líder del PSOE se le viene abajo el argumento para no convocar elecciones generales anticipadas.