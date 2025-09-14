¿Es Pedro Sánchez un agente de los Illuminati?

Volvemos con un número de ‘Conspirafobia’ que va a generar ruido y mucho.

Entrevistamos a José Manjón, experto en masonería y mundo Illuminati. Con él tratamos el poderío que pueden llegar a tener y la influencia en la política y en concreto, en la figura de Pedro Sánchez. ¿Sus decisiones políticas están controladas por esos mundos secretos?

No lo duden y vénganse.

La leyenda de los Illuminati se remonta a la Baviera del siglo XVIII, cuando Adam Weishaupt fundó una sociedad secreta con propósitos ilustrados, rápidamente disuelta y perseguida por las autoridades. Desde entonces, la orden ha servido de inspiración a todo tipo de mitos, novelas y, en las últimas décadas, vídeos de Youtube y foros en internet.

En el caso español, la figura de Pedro Sánchez ha sido un blanco para ello y en ‘Conspirafobia’ abordamos todos los indicios al respecto…

Curiosidades y datos pintorescos

La palabra “Illuminati” se ha convertido en sinónimo de “élite globalista” en el lenguaje popular de internet, aunque históricamente la orden de Baviera fue una sociedad ilustrada y efímera.

En los últimos años, la etiqueta #Illuminati ha sido trending topic en España en varias ocasiones, casi siempre ligada a memes políticos.

El propio Pedro Sánchez ha ironizado en alguna ocasión sobre los bulos que circulan en su contra, preguntando si también le atribuirán la invención de la tortilla de patatas sin cebolla.

Los memes sobre políticos y sociedades secretas suelen aumentar en periodos de incertidumbre política o crisis institucional, como demuestran los picos de búsquedas en Google y Twitter tras las investiduras o crisis de gobierno.

Nada como un toque de humor para afrontar la jungla digital: si algún día los Illuminati deciden gobernar España, probablemente lo anunciarán con un tuit… o con un buen meme.