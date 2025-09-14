‘El pisito’ o como el cine del franquismo, más social que las películas de ahora, mostró el drama de la vivienda en España

El cine español de la segunda mitad del siglo XX es un espejo incómodo de las carencias sociales del país. Entre las películas que mejor supieron plasmar la precariedad de la vida cotidiana bajo el franquismo destaca ‘El pisito’, una comedia amarga estrenada en 1959. La película, dirigida por Marco Ferreri y escrita por Rafael Azcona, narra la peripecia de un hombre que, ante la imposibilidad de acceder a una vivienda digna en el Madrid de posguerra, idea una solución tan desesperada como grotesca: casarse con una anciana moribunda para heredar su alquiler protegido.

A día de hoy, 14 de septiembre de 2025, el problema de la vivienda sigue siendo uno de los grandes retos en España, lo que otorga a ‘El pisito’ una vigencia inesperada. No es casual que la película resurja en el debate público cada vez que los precios del alquiler o la falta de acceso a la vivienda vuelven a ocupar titulares.

El contexto social de ‘El pisito’

‘El pisito’ está ambientada en una Madrid gris, donde la escasez de viviendas y la especulación inmobiliaria condenan a muchos a vivir en habitaciones alquiladas o en pisos compartidos con familiares. La trama sigue a Rodolfo, un oficinista de clase baja que comparte techo con su novia y la familia de ella, y que ve en el matrimonio con su casera anciana la única vía para conseguir un hogar propio. El guion, repleto de ironía y ternura, expone la crudeza de una sociedad en la que la vivienda es un privilegio y no un derecho.

La película no solo retrata la dificultad de acceder a un piso, sino que denuncia de forma soterrada el sistema de alquileres protegidos y la falta de alternativas para los más desfavorecidos. El humor negro y la situación absurda que plantea el argumento son el vehículo perfecto para mostrar el drama real de miles de españoles de la época, obligados a encontrar soluciones imaginativas —y muchas veces inmorales— para sobrevivir.

De la sátira a la crítica social

Durante el franquismo, el cine funcionaba como válvula de escape y como crónica social. ‘El pisito’ es un ejemplo paradigmático de cómo, bajo la apariencia de comedia, se podía hacer una denuncia demoledora de la realidad. A diferencia de muchas películas actuales, que abordan los problemas sociales de forma más edulcorada o desde la distancia, la obra de Ferreri y Azcona no disimula la miseria ni el conformismo de la sociedad española de entonces.

En palabras de críticos y estudiosos, el film utiliza la ironía y el humor negro para desafiar la censura y mostrar la frustración de una clase trabajadora atrapada en la precariedad. La naturalidad con la que los personajes aceptan situaciones humillantes —como la convivencia forzada, el hacinamiento o la picaresca para conseguir un techo— es, en sí misma, una denuncia del sistema social y económico de la época.

Un problema que persiste

El paralelismo entre el drama habitacional de los años 50 y la situación actual es innegable. Si bien han cambiado los escenarios y las formas, la dificultad de acceder a una vivienda digna sigue siendo una de las principales fuentes de desigualdad en España. Hoy, los jóvenes se enfrentan a precios de alquiler disparados, hipotecas inalcanzables y salarios que no permiten emanciparse. El sueño de tener un ‘pisito’ propio, lejos de haberse generalizado, se ha convertido de nuevo en una meta casi imposible para muchos.

En la actualidad, los datos reflejan una realidad preocupante:

El precio medio del alquiler en las grandes ciudades españolas ha crecido un 40% en la última década, muy por encima del aumento de los salarios.

El 70% de los jóvenes entre 18 y 34 años sigue viviendo con sus padres, según las últimas cifras del Consejo de la Juventud de España .

. El número de desahucios por impago de alquiler ha vuelto a repuntar tras la pandemia, poniendo de manifiesto la fragilidad del sistema.

La situación recuerda a la frase popularizada por el ministro franquista Arrese: “Mejor un país de propietarios que un país de proletarios”. Sin embargo, esa aspiración a la propiedad, impulsada por políticas de vivienda de los años 50 y 60, ha dado paso a un nuevo escenario donde la especulación y la falta de oferta pública agudizan el problema.

El legado de ‘El pisito’ en el cine y la sociedad

La película de Ferreri y Azcona forma parte de una corriente de cine social que, pese a las restricciones de la censura franquista, logró reflejar con honestidad los problemas cotidianos de la población. Otras películas de la época, como ‘El cochecito’ o ‘Los tramposos’, abordaron temas como la discapacidad, la vejez o la picaresca, siempre desde una óptica crítica y humanista.

‘El pisito’ destaca por su retrato de personajes atrapados en un sistema injusto, pero también por su capacidad para humanizar a los “perdedores” y mostrar la dignidad de quienes luchan por un futuro mejor, aunque sea a costa de renunciar a sus principios. El film ha sido reivindicado por su mirada compasiva y su sentido del humor, pero sobre todo por la valentía de poner sobre la mesa un tema tabú: la vivienda como fuente de desigualdad y frustración.

Reflexión final

El debate sobre la vivienda en España sigue siendo tan actual como en los años de ‘El pisito’. Si entonces la picaresca era la única salida para muchos, hoy la falta de políticas eficaces y la presión del mercado siguen dejando a una parte importante de la población fuera del acceso a una vivienda digna. El cine, como entonces, puede y debe seguir siendo un espejo crítico de la realidad social.

Al volver la vista a ‘El pisito’, no solo encontramos una comedia negra sobre la miseria y la supervivencia, sino una llamada de atención sobre una herida que, siete décadas después, sigue sin cicatrizar.