Dodotis en La Moncloa

El Gobierno de Pedro Sánchez ha cancelado a última hora un contrato de 12,6 millones de euros con Huawei. La decisión no responde a un cambio estratégico propio, sino a la presión directa de Estados Unidos y de la Administración Trump, que han obligado a España a dar marcha atrás en el acuerdo.

👉 Lo más grave no es solo la cancelación, sino el silencio mediático: esta noticia ha pasado prácticamente desapercibida en España, a pesar de las enormes implicaciones que tiene en materia de soberanía tecnológica, política exterior y dependencia de Washington.

Mientras Sánchez presume de independencia y de liderazgo europeo, la realidad es que cede ante la Casa Blanca en una operación que deja en evidencia la falta de estrategia tecnológica de nuestro país y, sobre todo, el sometimiento a intereses ajenos.

En este vídeo analizamos:

Qué supone cancelar un contrato de 12,6 M€ con Huawei.

Por qué Estados Unidos presionó a España.

Cómo afecta esto a la relación con China y a la industria tecnológica española.

Y lo más importante: qué significa para la credibilidad del Gobierno.