Carlos Herrera explota con la última inventada de Tezanos (CIS) para favorecer a Sánchez: «No tiene vergüenza, es un golfo»

No le toma nadie en serio.

Los sondeos de José Félix Tezanos ya empiezan a oler a rancio, al chiste malo y viejuno que tiene que soltar en cada reunión familiar el cuñado.

La cuestión es que esas encuestas, insistimos, ya no entusiasman ni a la izquierda, pero sí que empiezan a poner de mala leche al personal.

Carlos Herrera, director de ‘Herrera en COPE‘, no se cortó este 12 de septiembre de 2025 a la hora de definir al presidente del CIS:

Hoy, gracia, gracia, pues los detalles de humor del CIS de Tezanos, que, bueno, no tiene vergüenza, es un golfo y está rodeado de otros cuantos golfos, ha perdido incluso el sentido del ridículo.

Para el periodista almeriense, el último CIS ya alcanza una categoría superior:

Ayer entró en la categoría de sujétame el cubata. Ayer tuvimos un CIS que dice que Sánchez va a ganar por nueve puntos de ventaja si ahora hubiera elecciones. ¿Eh? Paseo militar. Que es exactamente lo contrario de todos los que dicen.

Carlos Herrera animó a Pedro Sánchez, visto lo visto en ese sondeo de José Félix Tezanos, a que el líder del PSOE tenga arrestos y convoque elecciones generales anticipadas: