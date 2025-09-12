  • ESP
'HERRERA EN COPE'

Carlos Herrera explota con la última inventada de Tezanos (CIS) para favorecer a Sánchez: «No tiene vergüenza, es un golfo»

"Tezanos entró en la categoría de sujétame el cubata"

No le toma nadie en serio.

Los sondeos de José Félix Tezanos ya empiezan a oler a rancio, al chiste malo y viejuno que tiene que soltar en cada reunión familiar el cuñado.

La cuestión es que esas encuestas, insistimos, ya no entusiasman ni a la izquierda, pero sí que empiezan a poner de mala leche al personal.

Carlos Herrera, director de ‘Herrera en COPE‘, no se cortó este 12 de septiembre de 2025 a la hora de definir al presidente del CIS:

Hoy, gracia, gracia, pues los detalles de humor del CIS de Tezanos, que, bueno, no tiene vergüenza, es un golfo y está rodeado de otros cuantos golfos, ha perdido incluso el sentido del ridículo.

Para el periodista almeriense, el último CIS ya alcanza una categoría superior:

Ayer entró en la categoría de sujétame el cubata. Ayer tuvimos un CIS que dice que Sánchez va a ganar por nueve puntos de ventaja si ahora hubiera elecciones. ¿Eh? Paseo militar. Que es exactamente lo contrario de todos los que dicen.

Carlos Herrera animó a Pedro Sánchez, visto lo visto en ese sondeo de José Félix Tezanos, a que el líder del PSOE tenga arrestos y convoque elecciones generales anticipadas:

Bueno, si esto fuera verdad, es tan extraordinario que no se puede entender cómo Sánchez no comparece hoy mismo para convocar elecciones. Porque si yo tengo nueve puntos de ventaja sobre el que me sigue… Pero bueno, pero es que es de paseo militar, literalmente.

