La inmigración pone en bandeja a Iván Espinosa de los Monteros propinarle un brutal repaso a Sarah Santaolalla

Quiso hacerle el lío.

Pero la ‘sabelotodo’ de Sarah Santaolla fue a darse de bruces con un buen fardo de paja.

La tertuliana, en el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro) quiso sacar a relucir unos datos sobre inmigración en España tratando de mezclar churras con merinas.

El problema es que enfrente tenía a Iván Espinosa de los Monteros al que, por mucho que lo intentó, no pudo engañarle con unos porcentajes que el propio político, ex de VOX, le dijo que de dónde los había sacado porque eran más falsos que una moneda de 3 euros.

La periodista soltó un primer dato que ya hizo saltar de la silla al entrevistado:

¿Qué hacemos con las personas que vienen de un país con una situación de guerra, que por ejemplo conocemos con son el 90%, como de Mali?

Espinosa de los Monteros fue rotundo:

¿Me estás diciendo que el 90% de los inmigrantes ilegales vienen de poblaciones en guerra? No, ni el 1%. ¿Cuántos? ¿40.000? Eso es el 1% de 4 millones. Son datos que te acabas de inventar. El 90% vienen de Marruecos, Argelia o Hispanoamérica.

Santaolalla no cejó en su empeño:

Esos datos están en Interior, pero ¿qué hacemos con aquellas personas que vienen en un cayuco jugándose la vida y trabajan en trabajos que nadie quiere?

Y ahí el exportavoz parlamentario de VOX se lució:

¿Qué hacemos? Lo pongo de la siguiente manera. Yo creo que a nadie, no, a ti ni a mí, yo creo que a nadie le parece una buena idea atraer a gente que viene de países muy lejanos, que tiene que realizar un viaje muy peligroso atravesando el continente africano, digo, antes de llegar a la costa. Que mueren, se supone que en un 50% más o menos. Y que además para realizar ese viaje se endeudan, endeudan a sus familias, en torno a los 4.000, 5.000 euros con las mafias que trafican con ellos. Cuando llegan a la costa, los que llegan, todavía la tienen que cruzar y es un viaje todavía más peligroso, efectivamente, en esos cayucos, cayucos que están coordinados por estas ONGs que luego salen al rescate, que en realidad es la repatriación hacia España. Y obviamente financiadas y están promoviendo la inmigración ilegal de España, generando un problema gravísimo. Por cierto, ahí sí te digo que más del 90% de los que vienen a esos cayucos no son mujeres y niños subiendo a una guerra. Son hombres en edad militar, en edad de trabajar, que están descapitalizando sus países de origen.

Concretó que lo que había que hacer era mandar un mensaje muy claro: