Ana Rosa sopapea a Francina Armengol por tener el insultómetro estropeado para Bolaños pero no para Abascal

Tiene un tapón en el oído.

Pero no de cera, sino de sectarismo supremo.

Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, usa el reglamento en las sesiones plenarias con un criterio muy particular.

Si las intervenciones de parlamentarios del Partido Popular y de VOX las considera subidas de tono, enseguida busca subterfugios para borrar determinadas palabras del Diario de Sesiones.

Sin embargo, cuando se trata de diputados del PSOE o de miembros del Gobierno Sánchez, a la expresidenta de Baleares le entra una repentina sordera.

Así sucedió en el pleno del 10 de septiembre de 2025 cuando anunció que borraría palabras de Santiago Abascal dirigidas a Pedro Sánchez.

Esta fue la parte que Armengol decidió borrar:

Antes de que se levante con su chulería habitual y con sus mentiras de burdel, le recuerdo lo que la mayoría de los españoles piensan de usted. Es un corrupto, un traidor y un indecente.

Y la explicación dada por la presidenta de la Cámara Baja:

Veo que vuelve a empezar estas sesiones parlamentarias con la mala educación. Le retiraré del orden del día, del Diario de Sesiones, sus insultos. Pero le ruego que no vuelva a insultar en esta Cámara Parlamentaria porque los ciudadanos no se merecen ese trato por parte de ningún diputado

Sin embargo, ante esta intervención de Félix Bolaños, ministro de Justicia, contra Cayetana Álvarez de Toledo (PP), a la rectora del hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo se le olvidó reprender al socialista:

Una difamadora y una embustera porque la soberbia no está bien relacionada con pedir disculpas. Una embustera que tampoco pidió disculpas por propagar el bulo del 11 de marzo. ¿Se acuerda, señor Alvarez de Toledo, cuando usted decía que el 11 de marzo lo había cometido el Gobierno Socialista?

Ana Rosa Quintana, en su editorial de ‘El Programa de Ana Rosa‘ (Telecinco) de este 11 de septiembre de 2025, zurró de lo lindo a Francina Armengol: