Pere Navarro y los helicópteros de la DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT) vive un momento crítico: sus helicópteros Pegasus, herramienta fundamental para vigilar las carreteras, están en tierra por falta de presupuesto.

🚁❌ Durante años, los Pegasus han sido la gran apuesta tecnológica para controlar la velocidad, detectar infracciones y reforzar la seguridad vial en España. Sin embargo, ahora nos encontramos con una situación difícil de imaginar: nueve aeronaves están inoperativas y no hay fecha clara para su regreso al servicio.

En este vídeo analizamos:

🔍 Por qué la DGT se ha quedado sin helicópteros operativos.

📉 Qué consecuencias tiene para la seguridad en las carreteras españolas.

💸 Cómo encaja esta falta de recursos en un contexto donde el Gobierno presume de buena gestión económica.

⚖️ Y lo más importante: ¿a dónde se está destinando realmente el dinero público si no hay fondos para algo tan esencial?

La falta de medios en un área tan sensible como la seguridad vial abre un debate incómodo sobre prioridades, gestión y transparencia en el uso del presupuesto público.