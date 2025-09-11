Trump sentencia a Sánchez: ¡Fortalece el terrorismo!

En La Retaguardia de este jueves 11 de septiembre, Eurico Campano analiza con Ignacio Basco, Luis María Pardo y John de Zulueta las consecuencias que tiene para España la defensa de Hamas que hace el Gobierno de Pedro Sánchez.

Por eso Donald Trump ha puesto en la diana al presidente español acusándole de “fortalecer” el terrorismo con sus recientes decisiones sobre Israel.

El magnate estadounidense, fiel a su estilo directo y claro, ha cargado contra el Gobierno de España por lo que considera una política exterior temeraria y contraria a los intereses occidentales.

Mientras Sánchez defiende su postura como un ejercicio de equilibrio diplomático y respeto al derecho internacional, Washington ve en sus medidas una amenaza para la seguridad global.

A día de hoy, 11 de septiembre de 2025, la tensión entre ambos países no deja de crecer y promete más capítulos en este serial geopolítico.

Antecedentes del conflicto: Israel y Palestina como epicentro

La raíz del último desencuentro está en la decisión del Ejecutivo español de restringir exportaciones militares a Israel y aumentar la ayuda humanitaria a Gaza. Para Trump y su equipo, esto supone un espaldarazo a las facciones palestinas más radicales y una señal de debilidad frente al terrorismo internacional. Desde Estados Unidos se insiste en que tales gestos “envalentonan a los terroristas”, alineándose con el discurso israelí que lleva semanas señalando al Gobierno español como aliado incómodo.

No es la primera vez que España se ve envuelta en polémicas por su apoyo a Hamás. En años anteriores, reconocer categoría de Estado a un territorio controlado por una organización asesina islámica y las críticas abiertas a determinadas acciones israelíes ya provocaron fricciones diplomáticas con Washington. Sin embargo, con el regreso de Trump, Sánchez ha encontrado las consecuencias que no tenía cuando el senil Biden presidía los Estados Unidos. El gobierno norteamericano ha elevado el tono: ahora la Casa Blanca advierte incluso sobre posibles represalias económicas y políticas.

El peso de los intereses estratégicos: Huawei y Venezuela

El malestar estadounidense no se limita al conflicto israelí-palestino. En los últimos meses, Washington ha lanzado un ultimátum a Madrid por sus contratos con Huawei, empresa china considerada “de alto riesgo” para la seguridad occidental. El Gobierno español, alegando motivos económicos y legales, ha adjudicado servicios estratégicos a Huawei para almacenamiento de escuchas judiciales. La respuesta estadounidense no se ha hecho esperar: amenaza con limitar el intercambio de información clasificada si España no rectifica antes de fin de mes.

A esto se suma la sombra de Venezuela. Trump no oculta su intención de endurecer las sanciones contra el régimen de Maduro y observa con recelo cualquier acercamiento entre Sánchez y Caracas. La nueva administración republicana considera que los vínculos españoles con gobiernos considerados “enemigos” pueden poner en peligro la cooperación antiterrorista y antidroga en Europa.

Reacciones políticas internas y exclusión europea

En Madrid, las críticas no solo llegan desde fuera. El Partido Popular y otras fuerzas opositoras acusan al presidente socialista de “aislar” a España en los grandes foros internacionales. De hecho, recientemente se ha excluido al Gobierno español de conversaciones clave entre líderes europeos sobre la crisis provocada por drones rusos en Polonia. Esta marginación diplomática es vista como una consecuencia directa del distanciamiento con Washington y otros socios atlánticos.

Algunos analistas señalan que el Ejecutivo ha buscado apuntalar sus apoyos internos recurriendo a una política exterior diferenciada, pero advierten del riesgo de perder influencia en decisiones estratégicas para la Unión Europea.

¿Qué hay detrás del discurso trumpista?

El estilo Trump nunca deja indiferente: mezcla amenazas explícitas con guiños a sus bases más conservadoras. En esta ocasión, su acusación directa contra Sánchez —“fortalece el terrorismo”— busca consolidar su imagen como paladín occidental frente al auge del islamismo radical y la influencia china o venezolana en Europa.

Sin embargo, el contexto global es mucho más complejo. Los expertos recuerdan que el terrorismo sigue siendo una amenaza real para España y toda Europa, pero matizan que las causas son multifactoriales: desde la situación en Oriente Medio hasta las nuevas dinámicas migratorias o tecnológicas.

Curiosidades y paradojas del caso

La decisión española sobre Israel ha sido celebrada por varios países árabes pero criticada por casi todos sus aliados europeos.

El ultimátum estadounidense sobre Huawei tiene precedentes en otros países europeos, pero España es uno de los pocos que mantiene contratos activos.

En círculos diplomáticos circula un chascarrillo: “Sánchez está tan empeñado en diferenciarse que pronto será invitado solo a las reuniones donde nadie quiere estar”.

El pulso entre Trump y Sánchez no solo define una etapa tensa en las relaciones bilaterales; también pone sobre la mesa los desafíos para España en un mundo cada vez más polarizado.