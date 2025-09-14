Madrid activa la cuenta atrás para el regreso de la ‘Fórmula 1’

La Comunidad de Madrid puso en marcha este sábado un simbólico cronómetro hacia uno de los eventos deportivos más esperados: el retorno de la Fórmula 1 a la capital después de más de 45 años.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, encabezó el acto en la madrileña Puerta del Sol, donde uno de los accesos del Metro luce ya un reloj digital que marcará la cuenta atrás hasta el 13 de septiembre de 2026, día del estreno oficial del Fórmula 1 TAG Heuer Gran Premio de España.

En un ambiente festivo, Ayuso destacó que la cita “es un orgullo para el mundo entero” y que servirá para reforzar la imagen de Madrid como “una región segura, abierta, pujante y alegre, donde prosperan la libertad, el deporte y las oportunidades”. La presidenta insistió en que el regreso de los monoplazas convertirá a la ciudad en “capital mundial del motor”.

El lanzamiento de esta cuenta atrás incluyó una flashmob protagonizada por una veintena de bailarines y la instalación de un casco gigante en otro acceso del Metro, elementos que sorprendieron a vecinos y turistas. La estación, epicentro del transporte metropolitano, se ha transformado así en escaparate de un deporte que congrega audiencias anuales de 1.500 millones de personas y que genera una repercusión mediática global.

Las expectativas económicas son igualmente notables: el Ejecutivo regional calcula que el Gran Premio inyectará más de 450 millones de euros anuales en la economía madrileña y que permitirá la creación de unos 10.000 empleos directos. Además, el Gobierno autonómico planea aprovechar la visibilidad del evento para promover el transporte público, recordando que Madrid será la única región europea que contará con una parada de Metro a pie de circuito, gracias a la Línea 8 que conecta el aeropuerto con IFEMA en apenas ocho minutos.

Con el cronómetro ya en marcha y la cita fijada para las 15:00 horas del 13 de septiembre de 2026, Madrid afronta doce meses decisivos en su camino hacia una carrera que se anuncia como un escaparate global de deporte, espectáculo e innovación.