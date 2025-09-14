Fantasmas: entre la ciencia, la historia y las sombras de la mente

Pocas cosas resultan tan universales —y persistentes— como el escalofrío que recorre la espalda al pensar en fantasmas.

Desde relatos ancestrales susurrados junto a la hoguera hasta la última serie de moda sobre casas encantadas, la presencia espectral ha encontrado hogar en todas las culturas.

Pero, ¿qué hay de cierto tras las historias de fantasmas?

¿Son visitantes de otro mundo o simples juegos de la mente?

A día de hoy, 14 de septiembre de 2025, los laboratorios y universidades más prestigiosos insisten: no existe evidencia científica que confirme la existencia de fantasmas como entidades independientes.

Sin embargo, millones de personas aseguran haber visto, sentido o escuchado algo inexplicable en algún momento de sus vidas.

Este fenómeno, lejos de desvanecerse, sigue alimentando la curiosidad y el debate entre escépticos y creyentes.

El cerebro: un generador de espectros

La ciencia ha puesto bajo el microscopio la experiencia de ver fantasmas, y el resultado es tan fascinante como desconcertante. Según Christopher French, psicólogo de la Universidad de Londres, muchos avistamientos son “interpretaciones sinceras, pero equivocadas de fenómenos que tienen una explicación natural”. El cerebro humano, siempre ávido de patrones, puede transformar una sombra, un reflejo o un ruido inesperado en la silueta inquietante de un espectro.

Entre los fenómenos más curiosos está la pareidolia, esa tendencia a ver caras o figuras conocidas donde solo hay formas aleatorias. ¿Quién no ha encontrado rostros en las nubes o en las manchas de humedad del techo? Bajo condiciones de estrés, miedo o sugestión, el cerebro puede ir un paso más allá y dotar de vida a simples juegos de luces y sombras.

No solo la percepción juega malas pasadas: enfermedades como el Alzheimer o la privación sensorial pueden desencadenar alucinaciones visuales, interpretadas a menudo como encuentros sobrenaturales. En estos casos, la mente rellena los huecos de la realidad con fragmentos de memoria, miedo y cultura.

¿Por qué creemos en fantasmas?

La psicología aporta otra capa de explicación al misterio. El llamado efecto expectativa hace que nuestro cerebro mezcle lo que percibe con lo que espera ver. Si una casa tiene fama de estar encantada, cualquier crujido nocturno puede convertirse en una señal del más allá. El sesgo de confirmación refuerza esta tendencia: prestamos más atención a los hechos que apoyan nuestras creencias y desechamos lo que las contradice.

Además, la creencia en fantasmas cumple funciones sociales y emocionales. En muchas culturas, ver o soñar con un espíritu puede interpretarse como un mensaje de un ser querido fallecido, una forma de procesar el duelo o de mantener vivos los lazos familiares. El miedo a lo desconocido y la necesidad de encontrar sentido a la muerte han convertido a los fantasmas en protagonistas de miles de leyendas.

Fantasmas en la historia y en las culturas del mundo

Si algo comparten los relatos de fantasmas es su omnipresencia. Egipto, Grecia, China, Japón, México… Cada civilización ha tejido sus propias historias de espectros y apariciones. En la cultura occidental, los fantasmas suelen ser almas en pena que buscan justicia o redención, como el célebre fantasma de la ópera o el espectro de Hamlet.

En Asia, especialmente en Japón y China, los fantasmas representan el vínculo entre el mundo de los vivos y los antepasados. A menudo, regresan para transmitir mensajes o proteger a la familia, y su presencia es vista como señal de respeto a las tradiciones. En América Latina, leyendas como la de La Llorona o El Silbón demuestran que los fantasmas también pueden ser advertencias o castigos para quienes se desvían del buen camino.

Estas narrativas no solo sobreviven en la oralidad; han inspirado desde rituales religiosos hasta películas de terror y videojuegos. Quizá por eso, los fantasmas no son solo seres del pasado: se reinventan con cada generación.

Accidentes fantasma: cuando la mente y la carretera se cruzan

Uno de los fenómenos más desconcertantes es el de los accidentes fantasma. En muchas carreteras, especialmente aquellas con fama de peligrosas, abundan los relatos de conductores que afirman haber esquivado a una figura espectral… solo para descubrir que no había nadie allí. La ciencia sugiere que el cansancio, la monotonía y la sugestión pueden jugar malas pasadas al cerebro del conductor, generando alucinaciones breves pero intensas.

En otros casos, la fama de un lugar como “carretera maldita” provoca que cualquier incidente se asocie con presencias sobrenaturales. Así, la leyenda alimenta al mito, y el mito, a la percepción colectiva.

Curiosidades científicas sobre los fantasmas

La primera ley de la termodinámica se ha utilizado para argumentar que la energía del cuerpo debe ir a alguna parte tras la muerte. La ciencia, sin embargo, explica que esa energía se disipa en el entorno, sin necesidad de recurrir a entidades sobrenaturales.

se ha utilizado para argumentar que la energía del cuerpo debe ir a alguna parte tras la muerte. La ciencia, sin embargo, explica que esa energía se disipa en el entorno, sin necesidad de recurrir a entidades sobrenaturales. El Experimento de Philip en Canadá intentó “crear” un fantasma ficticio mediante la sugestión colectiva. El grupo reportó fenómenos extraños, lo que sugiere que la mente humana puede ser la principal arquitecta de las apariciones.

en Canadá intentó “crear” un fantasma ficticio mediante la sugestión colectiva. El grupo reportó fenómenos extraños, lo que sugiere que la mente humana puede ser la principal arquitecta de las apariciones. Investigaciones con escáner cerebral han demostrado que las personas más proclives a creer en lo paranormal inhiben mejor los pensamientos racionales ante sucesos extraños, mientras que los escépticos buscan explicaciones lógicas.

El fenómeno de la ouija ha sido explicado científicamente por el “efecto ideomotor”: los participantes mueven el vaso de manera inconsciente, convencidos de que una fuerza externa está actuando.

Anécdotas y rarezas del otro lado

En el siglo XIX, la fotografía de fantasmas se convirtió en un lucrativo negocio. Muchos “espíritus” resultaron ser dobles exposiciones o trucos de laboratorio, pero las imágenes siguen circulando hoy como pruebas de lo inexplicable. La Plantación Myrtles en Luisiana es famosa por el fantasma de Chloe, supuestamente capturado en varias fotografías. A pesar de las investigaciones, el misterio persiste y los turistas siguen buscando su propia experiencia sobrenatural. El Monje Negro de Pontefract, en Inglaterra, es uno de los casos más documentados de poltergeist. La familia Pritchard vivió años de fenómenos inquietantes, desde objetos que volaban hasta extrañas manchas en las paredes. En Japón, existe la figura del yūrei, un espíritu femenino de cabello largo y blanco, protagonista de infinidad de leyendas y películas. Su imagen ha dado la vuelta al mundo y es temida incluso por quienes aseguran no creer en fantasmas.

Así, mientras la ciencia sigue buscando respuestas y la tecnología avanza, los fantasmas continúan poblando nuestras noches… y nuestras mentes. ¿Quién sabe? Tal vez la próxima sombra en la esquina no sea solo un abrigo colgado.