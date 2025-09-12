Víctor de Aldama provoca un terremoto en el PSOE soltando un bombazo sobre Zapatero

Tiembla el PSOE.

Cada vez que Víctor de Aldama concede una entrevista, en Ferraz y en La Moncloa a más de uno no le llega la camisa al cuello.

El comisionista guarda celosamente muchas bombas y, visto lo visto, las va a ir soltando a conveniencia.

En esta ocasión, el empresario eligió el programa ‘Horizonte‘ (Cuatro) para contarle a Iker Jiménez cuestiones muy jugosas sobre José Luis Rodríguez Zapatero, los socialistas y la Venezuela de Nicolás Maduro.

Aldama no dudo en relacionar al expresidente español en la supuesta financiación ilegal del PSOE:

Bueno, el mensaje creo que ha sido claro y además sabéis que siempre hablo claro y que no oculto nada y que contesto a lo que me preguntéis, en el que Dani ha dicho Zapatero calienta, que sales. Bueno, esto lo hice, no lo hice solamente por lo que yo dije el otro día en Ana Rosa, de que Zapatero sabe perfectamente la financiación ilegal del partido porque ha participado en ella, sino por todas las noticias que están saliendo de Estados Unidos en el que al señor Zapatero le quieren quitar el visado y seguramente le van a sancionar por sus vínculos con Venezuela.

Sobre el último tema, el de Venezuela, quiso aclarar que no está aún confirmado al 100%, pero lo que sí pudo dar fe es sobre la acusación de que Zapatero había participado en la financiación ilegal del PSOE:

No está todavía confirmado, obviamente, son rumores y son noticias que están saliendo. En su momento se responderá. Cuando Fiscalía me pida que lo aclare y cuando el magistrado me pida que lo aclare Lo que sí yo te confirmo es que ha participado en la financiación ilegal del PSOE. primero he estado, quiero decir, he estado en reuniones, tengo documentación, como he dicho en muchas ocasiones.

También desveló que había llevado en su avión al expresidente Zapatero desde Venezuela hasta República Dominicana y que estuvo en varias reuniones con el entonces líder del PSOE:

He estado en varias reuniones con él en Venezuela y he estado con él y con altos cargos de Venezuela y los negocios que se hacían y se trataban en esos encuentros.

Preguntado igualmente sobre el origen de los fondos, Aldama evitó concretar si provenían de la petrolera estatal venezolana PDVSA, pero sí admitió que existen pruebas de que parte de la financiación ilegal del partido llegó a través de comisiones de constructoras: