Trump sitúa a Sánchez y Zapatero en el foco internacional, alineándolos con Maduro y el Cartel de los Soles

No es el pelirrojo de los que dejan pasar una. Ni de los que se olvidan pronto de las afrentas o feos.

La reciente escalada de declaraciones de Donald Trump contra los expresidentes españoles Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero abre la puerta a una crisis diplomática sin precedentes con los Estados Unidos.

El mandatario estadounidense, en conversaciones privadas y a través de miembros de su administración, ha dejado claro su profundo rechazo hacia los socialistas españoles, a quienes vincula con el régimen de Nicolás Maduro y las estructuras criminales del llamado Cartel de los Soles.

Las tensiones entre Washington y Madrid han alcanzado niveles poco vistos desde la retirada española de la guerra de Irak bajo el gobierno de Zapatero.

La política exterior norteamericana plantea incluso vetar la entrada a territorio estadounidense al exjefe del Ejecutivo español, una medida sin precedentes en la diplomacia reciente entre ambos países.

La situación sigue evolucionando con rapidez, marcada por declaraciones cruzadas, filtraciones judiciales e incertidumbre política.

Las próximas semanas serán decisivas para saber si España logra mantener su equilibrio diplomático o si Trump acaba sentenciando definitivamente las relaciones bilaterales con Madrid.

De Irak a Caracas

La animadversión de Trump hacia los socialistas españoles tiene raíces profundas. La retirada de las tropas españolas de Irak tras los atentados del 11-M marcó un antes y un después en las relaciones entre EE.UU. y España. El giro diplomático iniciado por Zapatero supuso la pérdida de confianza en Madrid como socio estratégico. Ahora, el foco se traslada al apoyo explícito que el exmandatario ha mostrado al régimen chavista venezolano.

En los últimos meses, investigaciones judiciales y reportajes periodísticos han relacionado a Zapatero no sólo con gestiones diplomáticas en Caracas sino con supuestas maniobras para perpetuar el control del Cartel de los Soles sobre Venezuela, incluso tras una eventual salida de Maduro. Según fuentes estadounidenses, el expresidente español estaría implicado en una “conspiración para sacrificar” a Maduro y así blindar al cartel criminal que controla el país.

El subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, se ha convertido en protagonista involuntario al insinuar públicamente que podría activar su “superpoder quitavisas” contra Zapatero. Utilizando redes sociales y referencias irónicas como la ‘batiseñal’, Landau respondió a informaciones sobre una trama neochavista que busca mantener intacto el poder del Cartel de los Soles tras una supuesta transición política en Venezuela.

Esta postura se suma a la campaña internacional lanzada por Trump contra Maduro, considerado por la Casa Blanca como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y líder fugitivo del cártel venezolano. Se ha ofrecido una recompensa histórica de 50 millones de dólares por su captura, cifra que supera incluso la destinada a terroristas internacionales como Osama Bin Laden.

Investigaciones judiciales e implicaciones políticas

En España, la Fiscalía Anticorrupción sigue la pista a posibles transferencias millonarias desde PDVSA —la petrolera estatal venezolana— hacia cuentas vinculadas al PSOE, lo que refuerza las sospechas sobre las actividades internacionales del expresidente español. Documentos aportados por empresarios cercanos al régimen chavista dibujan un escenario inquietante: financiación ilegal y reuniones secretas entre asesores socialistas y altos cargos venezolanos.

Paralelamente, mensajes filtrados revelan encuentros pactados entre asesores de Sánchez y figuras clave del chavismo pocos meses después del cese ministerial de Ábalos. Estos movimientos han intensificado la presión sobre el entorno socialista, mientras ni Sánchez ni Zapatero han emitido declaraciones públicas al respecto.

Reacciones en España: Silencio oficial y malestar político

La ofensiva verbal y diplomática lanzada desde Washington ha generado inquietud en círculos políticos españoles. Mientras el Partido Popular exige explicaciones urgentes sobre las relaciones con Venezuela, desde Ferraz se guarda silencio ante unas acusaciones que podrían tener consecuencias legales y diplomáticas graves.

Implicaciones internacionales

El caso trasciende lo bilateral y afecta a la percepción europea sobre el papel español en América Latina. Países como Francia o Alemania observan con cautela el endurecimiento estadounidense frente al chavismo y sus presuntos aliados europeos.

El entorno geopolítico es volátil: la administración Trump está dispuesta a utilizar todos los recursos legales y militares para frenar el tráfico internacional de drogas procedente de Venezuela. Las operaciones antidroga cuentan con respaldo regional pero generan inquietud sobre posibles escenarios bélicos o rupturas diplomáticas.