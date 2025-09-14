¿Qué pasa con el déficit de las pensiones?

El debate sobre las pensiones tiene trampa y hoy os traigo la prueba con datos oficiales del Ministerio.

En el primer semestre de este año, el sistema de pensiones contributivas ha generado un déficit de 25.587 millones de euros.

Pero ojo, no todas las comunidades aportan lo mismo.

El País Vasco paga 5.500 millones en pensiones, recauda 3.000 en cotizaciones y deja un agujero de 2.548 millones.

Y sin embargo, gracias a su sistema foral, se queda con sus impuestos… y el déficit se lo pagamos entre el resto de españoles. Esto no es solidaridad: es un privilegio.

Cuidado con Cataluña: más de 14.000 millones en pensiones, apenas 10.000 en cotizaciones y un déficit de 4.156 millones.

Si finalmente Sánchez acepta la famosa “singularidad catalana”, nos tocará a todos cubrir también ese agujero. Mientras tanto, comunidades como Madrid, que casi equilibra cuentas, o Baleares, que apenas tienen déficit, son las que terminan sosteniendo el sistema junto con el resto.

Lo que estamos viendo es un adelanto de lo que viene: un sistema de pensiones insostenible, donde los mismos de siempre pagamos, y unos pocos disfrutan de privilegios que al final terminamos financiando todos.

Esto no es justicia social, esto es un expolio silencioso. Y ya va siendo hora de que alguien lo diga claro.