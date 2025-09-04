'LA BURBUJA'

EN DIRECTO/ Reverte alaba a VOX y la exmujer de Ábalos señala a Sánchez

Archivado en: Periodismo | Periodismo Online

Más información

Arturo Pérez-Reverte y Santiago Abascal.

Pérez-Reverte sorprende en ‘El Hormiguero’ con elogios a VOX, un vaticinio sobre Feijóo y palos al dúo Sánchez-Zapatero

Sorprendió la intervención por la inclinación ideológica que profesa.

Pero también es verdad que Arturo Pérez-Reverte, por mucho que comulgue con la izquierda, es el primero en dar palos a Pedro Sánchez o a Pablo Iglesias.

Por eso los elogios del académico hacia VOX en el programa ‘El Hormiguero‘ (Antena 3) fueron tendencia en las redes y motivaron un arduo debate sobre si el escritor se había cambiado de bando.

Sobre este y otros asuntos se hablará este 4 de septiembre de 2025 en ‘La Burbuja‘, el programa que en Periodista Digital presenta Josué Cárdenas. Hoy, en plató, Alicia Bódalo, locutora de radio, y Juan Velarde, redactor de Periodista Digital.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CUIDADO DE LA CARA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]