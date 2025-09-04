EN DIRECTO/ Reverte alaba a VOX y la exmujer de Ábalos señala a Sánchez

Sorprendió la intervención por la inclinación ideológica que profesa.

Pero también es verdad que Arturo Pérez-Reverte, por mucho que comulgue con la izquierda, es el primero en dar palos a Pedro Sánchez o a Pablo Iglesias.

Por eso los elogios del académico hacia VOX en el programa ‘El Hormiguero‘ (Antena 3) fueron tendencia en las redes y motivaron un arduo debate sobre si el escritor se había cambiado de bando.

