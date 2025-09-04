Una policía nacional destroza el gran bulo de Marlaska sobre la delincuencia y deja mudos a Iñaki López y Cristina Pardo

Clara y contundente.

Laura García, portavoz del sindicato policial JUPOL, desmontó el gran bulo de Fernando Grande-Marlaska, en relación a la bajada de la delincuencia en España.

Lo hizo en el programa ‘Más Vale Tarde‘ (laSexta) donde dejó sin posibilidad de réplica o de confrontación a los periodistas Iñaki López y Cristina Pardo.

Esta agente no negó el hecho de que la delincuencia haya bajado, pero recalcó el hecho de que había trampa:

Los datos oficiales están al alcance de cualquier persona porque son públicos. Los datos oficiales realmente dicen que han descendido la criminalidad en total aproximadamente algo más de un 2%. Sí es verdad que lo que han bajado son los hurtos, que precisamente es el delito que más se comete en este país. Lo que sí es muy grave es que suben los delitos que más alarma social provocan y los más graves, los homicidios dolosos, los asesinatos, los secuestros, las agresiones sexuales, el tráfico de drogas, las lesiones graves, las riñas tumultuarias, todos estos han subido exponencialmente.

Puso un ejemplo más que clarificador:

Es importante que sepamos que una mujer cada dos horas es agredida sexualmente en España. Es decir, al día se agrede sexualmente a 14 mujeres. Es decir, yo sinceramente no celebro estos datos de criminalidad porque precisamente los delitos más graves son los que han subido.

Para García, eso sí, no se puede hacer una equivalencia entre inmigración y delincuencia, pero también quiso exponer algunas cifras interesantes: