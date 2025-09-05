Pedro Sánchez desprecia en público a jueces y fiscales, y fuerza al rey a hacer un papelón

Pedro Sánchez empieza el curso político como acabó el anterior: huyendo hacia adelante.

A lo largo de estos 14 meses desde que se inició el proceso judicial que señala a su mujer, Begoña Gómez, el líder del PSOE se ha dedicado por activa y por pasiva a intentar someter al Poder Judicial. En el camino han quedado desde declaraciones sacadas de cualquier discurso de Pablo Iglesias —el de Podemos— hasta su querella contra Juan Carlos Peinado, el juez que instruye la causa contra su pareja, por prevaricación.

El último despropósito es todo lo que ha rodeado la apertura del año judicial y la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por presunta revelación de secretos.

El acto, celebrado en el Tribunal Supremo y presidido por el rey Felipe VI, tuvo lugar en plena polémica por el procesamiento del fiscal sanchista. La imagen de un imputado junto al jefe del Estado, hablando de justicia, refleja el nivel de la política actual.

“Creo en el Estado de Derecho, y en el Ministerio Fiscal como una institución que no sucumbirá ante los ataques y embates de los delincuentes”, aseguró sin cortarse un pelo García Ortiz.

